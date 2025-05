Goed nieuws: Premier League-spits ontwaakt uit kunstmatige coma na heftige botsing

Taiwo Awoniyi is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De spits van Nottingham Forest werd juist in coma gebracht om te herstellen van een spoedoperatie. Die was nodig nadat hij zondag in de wedstrijd tegen Leicester City tegen een doelpaal was geknald.

Awoniyi, die in het verleden ook een seizoen voor NEC uitkwam, speelde zondag met Nottingham tegen de al gedegradeerde ploeg van Ruud van Nistelrooij. De aanvaller deed in de slotminuten van de thuiswedstrijd (2-2) een uiterste poging om te scoren, maar liep daarbij tegen een doelpaal aan. De 27-jarige Nigeriaanse international werd enkele minuten behandeld, waarna hij ondanks zichtbare ongemakken verder speelde. Forest had op dat moment al zijn wisselspelers gebruikt.

De ernst van Awoniyi's blessure werd pas een dag later ontdekt door de medische staf van de club. Daarop werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. Er zijn geen aanwijzingen dat Awoniyi in levensgevaar verkeert. De coma was volgens de artsen nodig om zijn hartslag te reguleren.

Het ging na afloop van de wedstrijd overigens nauwelijks over de botsing van Awoniyi met de doelpaal. Dat kwam door de actie van eigenaar Evangelos Marinakis. Nottingham is bezig aan een geweldig seizoen en leek zich lange tijd te gaan plaatsen voor de Champions League, maar dat lijkt door de slechte resultaten van de afgelopen weken niet meer te gaan gebeuren.

Marinakis leek het puntenverlies tegen laagvlieger Leicester maar slecht te kunnen verkroppen, want hij bestormde na de wedstrijd het veld en wisselde vervolgens een hartig woordje met succescoach Nuno Espirito Santo. De actie zorgde voor veel commotie in Engeland.

