Goed nieuws voor Ajax: enige overgebleven spits reist tóch mee naar Eintracht Frankfurt

Brian Brobbey viel in het duel met PEC Zwolle al na vijftien minuten geblesseerd uit en leek de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt te moeten missen. Ook de kraker tegen AZ zou nog onzeker zijn. Maar er is goed nieuws vanuit Amsterdam: Brobbey staat alweer op het trainingsveld en reist zelfs mee af naar Duitsland.

Brobbey werd vervangen door Bertrand Traoré en dat was slecht nieuws voor de Amsterdammers, omdat er daardoor geen spitsen meer over waren. Wout Weghorst is namelijk ook niet inzetbaar door een breuk in zijn grote teen die hij opliep in het duel tegen Fortuna Sittard, en bovendien vertrok Chuba Akpom afgelopen winter naar Lille.

Het eerste nieuws was dat Brobbey er tegen Frankfurt niet bij zou zijn en ook het duel met AZ mogelijk te vroeg zou komen, maar niets blijkt minder waar.

Reactie Farioli

Ajax-coach Francesco Farioli reageerde na afloop van het duel tijdens de persconferentie op het uitvallen van Brobbey en de situatie rond Weghorst. "Het was erg pijnlijk. Hij kreeg een flinke tik op zijn knie, maar ik denk niet dat het een hele serieuze blessure is. Hij zal onderzocht worden, en we moeten de diagnose afwachten," aldus de Italiaanse trainer. Farioli verwacht niet dat Weghorst volgende week tegen AZ alweer inzetbaar is. Naast Traoré kan hij in de spitspositie ook nog rekenen op de jonge Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff.

Titelstrijd

Ondanks de problemen in de spitspositie boekte Ajax een belangrijke 1-0 zege op PEC Zwolle. Kenneth Taylor zorgde uit een strafschop voor de enige goal. Door de zege op PEC is het gat op nummer 2 PSV weer acht punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond met 2-1 van SC Heerenveen.

In Zwolle kon Ajax ook geen beroep doen op Klaassen, aangezien de vrouw van 'Mr. 1-0' op het punt stond te bevallen. Ook doelman Remko Pasveer viel afgelopen week geblesseerd uit tegen Eintracht Frankfurt. De Braziliaanse doelman Matheus is inmiddels als zijn vervanger ingeschreven voor de Europa League.

