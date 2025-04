Goed nieuws voor Ajax: ziekenboeg loopt leeg richting thuisduel met NAC Breda

Wout Weghorst staat weer op het trainingsveld van Ajax. De spits is op de weg terug na een blessure, laat de club op sociale media zien. Ook Youri Regeer en Remko Pasveer lieten zich zien.

Weghorst brak op 9 februari een teen tijdens een uitduel met Fortuna Sittard. Hij wilde vorige week aansluiten bij de selectie voor het uitduel met PSV, maar scans wezen uit dat die wedstrijd te vroeg voor hem kwam. Trainer Francesco Farioli kan Weghorst zondag goed gebruiken. Centrumaanvaller Brian Brobbey is geschorst voor het thuisduel met NAC Breda.

Weghorst was voor zijn blessure belangrijk voor Ajax. De spits maakte tegen Fortuna Sittard de openingstreffer en gaf de assist voor een treffer van Christian Rasmussen. Weghorst redde zijn ploeg met twee goals in het uitduel met NEC (1-2) en scoorde in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo ook tweemaal (3-4). Ook in de blessuretijd van het thuisduel met FC Groningen (3-1) was Weghorst met een doelpunt en een assist van grote waarde.

Youri Regeer en Remko Pasveer

Youri Regeer en Remko Pasveer lieten zich dinsdag ook zien op het trainingsveld van Ajax. Regeer liep begin februari een enkelblessure op. Pasveer miste de laatste wedstrijden door een liesblessure. Koploper Ajax verdedigt in de laatste zeven duels een voorsprong van 9 punten op PSV, de nummer 2 van de Eredivisie die zaterdag een uitduel met FC Groningen speelt.

