Lans gebroken voor 'zielige' Brian Brobbey: 'De kritiek op hem is onterecht'

Brian Brobbey is de eerste spits van Ajax, zeker door de blessure van Wout Weghorst. Toch is er vaak kritiek op de aanvalsleider van de Amsterdammers. Oud-trainer Henk ten Cate springt voor Brobbey in de bres.

Ten Cate was zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie om zijn licht te laten schijnen over PSV-Ajax van later die dag. Daarbij lichtte hij Brobbey in het bijzonder even uit. "Hij wordt veel bekritiseerd op dit moment. Ik vind dat een beetje onterecht. Als je ziet hoeveel arbeid die jongen levert..."

'80 meter van de goal'

Vooral het spel van Ajax zit Brobbey dwars, zo ziet Ten Cate. "Hij staat 30 meter van zijn eigen doel te verdedigen. Dan ben je spits en dan ben je ongeveer 80 meter van de goal van de tegenstander verwijderd. Dan is Ajax ook niet de ploeg die de snelle omschakeling hanteert, want de opbouw is vrij traag. Als Brobbey dan voorin komt, heeft de tegenstander de verdediging alweer georganiseerd. Er is bijna geen ruimte om te spelen."

Het begint zelfs een beetje sneu te worden zo stelt de oud-trainer van de Amsterdammers. "Ik breek een beetje een lans voor Brobbey, want ik vind het een beetje zielig. Hij werkt zich een slag in de rondte en dan wordt hij er elke keer na een uur afgehaald. Als dat om fitheid gaat, dat is iets dat alleen de trainer kan beoordelen. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat het geven van vertrouwen aan een spits veel belangrijker is dan iets anders."

De nul houden

Ten Cate verwacht weinig veranderingen aan de speelwijze van Ajax tijdens de topper tegen PSV. Dat zou geen goed nieuws voor Brobbey betekenen. "Ik verwacht dat Ajax met veel mensen achter de bal gaat spelen, vanuit de tegenaanval gaat proberen te scoren en vooral zal proberen geen goal tegen te krijgen. Ik denk dat dat vandaag belangrijk is."

Hij verwacht dan ook niet dat Francesco Farioli volgend jaar aanvallender kan spelen. "Het is natuurlijk al een Italiaan, dat is één, maar de benadering van het voetbal komt uit de trainer zelf. Daar is niks mis mee, maar ik heb het idee dat dat niet bij Ajax past. Puur op basis van resultaat: chapeau en dan neem ik mijn petje af. Dat heeft hij geweldig gedaan. Is de amusementswaarde hoog? Nee, maar dat is ook typisch Italiaans."

