Na vijf maanden revalideren slaat PSV-spits Alassane Pléa een nieuwe weg in. De aanvaller raakte aan het begin van het seizoen zwaar geblesseerd, maar is momenteel nog ver verwijderd van zijn rentree. Daarom ondergaat Pléa binnenkort een aanvullende operatie aan zijn knie, in de hoop alsnog terug te keren dit seizoen.

De ervaren aanvaller liep de blessure begin dit seizoen op tijdens het uitduel met FC Twente. "We wisten vooraf dat het een revalidatie met een zekere onvoorspelbaarheid zou worden", vertelt technisch directeur Earnest Stewart. "Alassane zet nu een stapje terug, om er daarna hopelijk weer drie vooruit te zetten."

Operatie voor Pléa

De operatie vindt plaats in Frankrijk en gebeurt in afstemming met de medische staf van PSV, die ter plaatse aanwezig zal zijn om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Over een concrete datum voor zijn rentree in wedstrijdverband kan op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven. "Mijn motivatie en inzet zijn volledig intact. Ik werk met grote vastberadenheid en hoop tegen het einde van het seizoen nog een bijdrage te kunnen leveren", zegt Pléa.

Pléa liep de blessure begin dit seizoen op tijdens het uitduel met FC Twente. De aanvaller werd in het zestienmetergebied hard geraakt door Robin Pröpper van FC Twente en moest het veld geblesseerd verlaten. De situatie leidde destijds tot grote frustratie bij PSV-trainer Peter Bosz, nadat scheidsrechter Sander van der Eijk en de VAR besloten niet in te grijpen. Zij beoordeelden de tackle als hard, maar reglementair.

Bosz liet na afloop geen twijfel bestaan over zijn mening. "Mensen vonden dat een harde tackle, maar daar snap ik niets van. Hou nou toch op. Dit heeft niks met hard te maken. Dit is onbesuisd. Ik neem Pröpper niks kwalijk, want die jongen doet het niet expres. Daar gaat het mij niet om. Maar als je niet kan beoordelen dat dit een onbesuisde tackle is, daar snap ik niks van. Dat meen ik echt, ik snap daar helemaal niets van. Lachwekkend", vertelde hij destijds.

