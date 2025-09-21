De topper tussen PSV en Ajax is ontsierd door een vreselijk moment in de eerste helft. Een paar minuten voor rust ging PSV'er Ruben van Bommel naar de grond, waarna de speler van de Brabanders het meteen uitschreeuwde van de pijn.

Het onfortuinlijke moment gebeurde bij een 1-1 stand op de helft van Ajax. Meteen greep Van Bommel naar zijn knie, wat het ergste doet vrezen. Het viel meteen stil in het Philips Stadion en op de tribunes keken Mark van Bommel en Bert van Marwijk bezorgd toe. De vader en opa van de buitenspeler moeten net als alles en iedereen in het stadion hopen dat de schade meevalt.

Van Bommel moest uiteraard naar de kant. Hij werd vervangen door Esmir Bajraktarevic. Eerder in de eerste helft was PSV op voorsprong gekomen dankzij Ismael Saibari, die scoorde op aangeven van Ivan Perisic. Dat gebeurde al in de zevende minuut. Na een half uur kwam Ajax langszij dankzij een benutte pingel van Kenneth Taylor.

Gelijkspel

De buitenspeler kon door zijn blessure niet meer van waarde zijn voor PSV in de topper. Al hadden de Brabanders anders gehoopt. Ondanks de vele kansen kon de ploeg van Van Bommel niet voorbij de Amsterdammers komen. Yarek Gasiorowski bracht in de 81ste minuut de Eindhovenaren nog wel op een 2-1 voorsprong, maar vlak voor het einde van de wedstrijd zette Oscar Gloukh Ajax op gelijke hoogte. Deze 2-2 was tevens de einduitslag.

Zestien miljoen euro

Van Bommel kwam deze zomer over van AZ. Voor de 21-jarige aanvaller werd bijna zestien miljoen euro betaald. Hij brak enkele seizoenen geleden door bij MVV Maastricht en maakte vervolgens indruk bij de Alkmaarders. In Eindhoven begon hij sterk met drie goals in de competitie en één in de Champions League. Daar lijkt het voorlopig bij te blijven.

