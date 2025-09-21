PSV kent grote zorgen na spektakelstuk met Ajax

De topper tussen PSV en Ajax is een waar spektakel gebleken. Het werd 2-2 in Eindhoven, waar PSV wel grote zorgen kent na het uitvallen van Ruben van Bommel. Een wedstrijd die niet per se heel goed was, maar des te meer vermakelijk. Tweemaal kwam PSV op voorsprong, maar gaf de zege toch uit handen.

De kraker is in Nederland altijd dé wedstrijd waar men naar uitkijkt. Europees gezien, zo is gebleken, heeft het duel een stuk minder aanzien. De nummer 1 en 2 van Nederland van vorig jaar, lieten het afweten in de Champions League en waren daarom uit revanche.

De wedstrijd had vooraf alle ingrediënten die je verwacht bij een topper, waaronder vuurwerk. Dat werd door de arbitrage minder op prijs gesteld. Bij de opkomst van de spelers werd het nodige knal- en sierspul de lucht ingeschoten, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de spelers weer naar de kleedkamer te sturen.

Geweldige start PSV

Met enige vertraging kwam de wedstrijd alsnog direct op gang. Binnen tien minuten stond PSV op 1-0. Ajax had de eerste kleine uitbraken, maar de thuisploeg was secuurder in de afronding. De eerste grote kans vloog er gelijk in via Ismael Saibari. Hij kopte een goede voorzet van Ivan Perisic binnen omdat tegenstander Kenneth Taylor het vertikte mee te lopen.

Vervolgens vloog het spel heen en weer en ook Ajax kreeg kansen. Zo ook toen Edvardsen de zestien kon binnen sprinten, hij werd gevloerd door Dest die in zijn rug kwam. Eerst wilde Gözübüyük niks weten van een penalty, maar de VAR dacht daar anders over. Taylor, die eerder nog Saibari zomaar liet scoren, ging achter de bal staan en herstelde zijn fout. Hij schoot Ajax op gelijke hoogte.

Blessure Van Bommel

Niet veel later zat de schrik er goed in aan de kant van PSV. Ruben van Bommel verdraaide op akelige wijze zijn knie. Hij verliet zichtbaar geëmotioneerd het veld en ook vader Mark en opa Bert van Marwijk keken bezorgd toe. Het lijkt erop dat PSV hem voorlopig moet missen.

Ajax kwam in de laatste fase van de eerste helft beter in het spel. Godts had, net als tegen Inter (0-2 nederlaag), een gigantische kans om Ajax op voorsprong te schieten. Hij deed alles goed, omspeelde de PSV-verdediging, maar schoot onnodig naast.

Vermakelijk duel

Na rust lag de wedstrijd volledig open. Er werden veel fouten gemaakt. Vooral het middenveld van PSV had geen grip meer op de wedstrijd. Maar weer was het Godts die negatief opviel. Wederom kreeg hij in de één op één een levensgrote kans, maar hij miste.

Het bleef spannend tot de laatste minuut. Ajax en PSV kregen legio kansen. Vlak voor tijd scoorde Yarek Gasiorowski namens PSV. Maar de Eindhovense vreugde was van korte duur. Gloukh tekende in de slotminuten namelijk voor de gelijkmaker (2-2). De vermakelijke topper leverde zodoende geen winnaar op en daar zullen beide ploegen en trainers Peter Bosz en John Heitinga niet direct blij mee zijn.

