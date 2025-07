Dusan Tadic kan een zeer verrassende stap maken. De 36-jarige topvoetballer gaat zijn carrière voortzetten bij Atlético Madrid, meldt de Servische krant Telegraf.

Tadic is transfervrij sinds zijn vertrek bij Fenerbahçe deze zomer. De aanvallende middenvelder vertrekt naar verluidt dinsdag naar Spanje om de laatste details af te ronden alvorens zijn handtekening onder het contract te zetten.

Zijn contract bij Fenerbahçe liep onlangs af. De afgelopen dagen doken geruchten op over interesse van Rode Ster Belgrado en Vojvodina, maar Tadić wilde zijn carrière in het buitenland voortzetten.

Interesse van Ajax

Naast Atlético Madrid toonden ook Parma, en clubs uit Rusland en de Verenigde Staten interesse in de voormalige aanvoerder van Ajax. Tadic werd de afgelopen periode veelvuldig gelinkt aan de Amsterdamse club, maar nieuwe trainer John Heitinga bevestigde onlangs dat Tadic sowieso niet zou komen.

De elfvoudig international van Servië was van grote waarde voor Ajax. Hij had een belangrijke rol in de indrukwekkende Champions League-run in 2018/2019 en kwam in totaal tot liefst 241 wedstrijden voor de Nederlandse club. Daarin was hij goed voor 105 doelpunten en 112 assists. Eerder speelde Tadic ook voor FC Groningen en FC Twente.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.