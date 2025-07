Dusan Tadic kan fluiten naar een terugkeer naar Ajax. Dat liet John Heitinga aan de schrijvende pers weten na zijn eerste persconferentie als trainer van de Amsterdammers. Op de vraag of de oud-aanvoerder nog een optie was, was hij resoluut.

De geruchten rondom de terugkeer van de oud-captain Dusan Tadic kunnen definitief de prullenbak in. De naam van de Serviër kwam al maanden op, maar dat is nu verleden tijd. Nu Jordan Henderson weg is, zoekt Ajax weer naar een nieuwe ervaren speler maar dat zal Tadic niet zijn. Heitinga kreeg daar een vraag over maar was duidelijk: "Hij gaat niet komen, wij gaan hem namelijk niet benaderen."

Erik ten Hag én Francesco Farioli deden uiterste poging om Ajax dwars te zitten Ajax had bijna heel veel reden gehad om boos te worden op twee ex-trainers van de club. Erik ten Hag én Francesco Farioli probeerden de afgelopen dagen op het laatste moment een zo goed als afgeronde transfer af te pakken. Dat bevestigde een bron tijdens het trainingskamp van Ajax in Zeist op de KNVB-campus.

Daley Blind

In hetzelfde onderwerp werd de naam Daley Blind genoemd, maar Heitinga wilde niet meer op de namen in gaan. "Wij focussen ons nu gewoon op de spelers die er zijn en gaan daarmee aan de slag. Als er iets te melden is, dan doen wij dat." Heitinga sprak nog met Henderson toen hij van Liverpool naar Ajax ging, maar dat mocht niet meer baten. "Ik heb met hem gesproken, maar de beslissing is genomen. Het is een grote speler en ik heb groot respect. Ik kom vanuit Liverpool, dus heb goede verhalen over hem gehoord. Maar ik wens hem een mooi vervolg toe."

Jeugd

Waar er wel veel ruimte voor gaat zijn bij Ajax, dat is de jeugd. De trainer van Ajax liet weten dat er nog plekken in de selectie zijn. "Ik hoop dat de jeugdspelers op de deur gaan kloppen. Dat is ook iets waar Ajax voor staat. Ik was zelf ook 17 toen ik debuteerde", memoreert hij.

Leiderschap

De plekken die nog vrij zijn in de kleedkamer, moeten ook gevuld gaan worden met transfers. Dat laat Heitinga ook evengoed weten. "Ik vind dat er versterkingen moeten komen, daar is Alex (Kroes, red.) het ook met mij eens." Posities en namen wilde Heitinga niet op in gaan, maar een beeld kon hij wel schetsen.

"Ik denk dat ik daar alleen maar chaos mee creëer in de kleedkamer. Dat houd ik lekker tussen mij en Alex. Maar dat is een wenslijstje. Er valt een stukje leiderschap weg met Jordan Henderson. We zijn op zoek naar iemand die die leiderschap op zich kan nemen."

