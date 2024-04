Grote zorgen om Frenkie de Jong voor EK: middenvelder met brancard van het veld in El Clásico

De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.