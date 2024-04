Real Madrid wint El Clásico in blessuretijd op rampavond voor FC Barcelona en Frenkie de Jong

Real Madrid heeft zondagavond thuis met 3-2 van FC Barcelona gewonnen en daarmee een voorschot genomen op de landstitel. Jude Bellingham zorgde net als in de eerste El Clásco van het seizoen voor de winnende goal in de extra tijd. Frenkie de Jong viel met een blessure uit en lijkt te moeten vrezen voor het EK.

FC Barcelona moest winnen om de spanning in La Liga terug te brengen. De achterstand op koploper Real Madrid was acht punten en na El Clásico zijn er nog maar zes wedstrijden te spelen. De Catalanen probeerden dat met Frenkie de Jong in de basis, maar voor zowel Barça als de Nederlandse middenvelder werd het een teleurstellende avond.

Flinke tegenvaller De Jong

De eerste helft was een enerverende. Andreas Christensen opende brutaal de score voor Barça uit een hoekschop nadat Real-doelman Andriy Lunin er volledig naast zat. Vinicius maakte even later uit een penalty de gelijkmaker. Barcelona dacht weer op voorsprong te komen, maar een bal van Lamine Yamal werd niet geteld na een heftige discussie over of de bal over de lijn was geweest.

Alles werd weer gerelativeerd toen Frenkie de Jong met op het oog een zware blessure per brancard van het veld moest. Hij kreeg een staande ovatie en applaus van de fans van Real Madrid en was zichtbaar aangeslagen door de nieuwe blessure.

Opnieuw Bellingham

In de tweede helft kwam Barcelona via Fermin Lopez alsnog voor de tweede keer op voorsprong, maar opnieuw wist het die niet lang vast te houden. Lucas Vazquez liep een voorzet binnen en zorgde voor de 2-2. De Catalanen moesten volle bak voor de winst gaan om de titelstrijd nog spannend te maken, maar kregen de deksel op de neus.

Het duel tussen beide teams in Barcelona eerder dit seizoen werd beslist door een winnende goal van Bellingham in de blessuretijd en de wedstrijd in Madrid kende exact hetzelfde einde. Joselu liet een voorzet slim lopen en Bellingham schoot de bal kiezelhard in het doel. De Engelsman maakte daarmee een einde aan de titelaspiraties van Barcelona.