Ajax heeft zondagmiddag dure punten laten liggen in de Eredivisie. Een gelijkspel bleek het maximaal haalbare tegen angstgegner Go Ahead Eagles: 2-2 in Deventer. De Amsterdammers hadden in de eerste helft de nodige moeite met de organisatie.

Davy Klaassen zorgde na drie minuten al voor een voorsprong namens de bezoekers. De aanvoerder van de Amsterdammers profiteerde van een foutje van Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber en kon zo binnenkoppen: 0-1.

Ajax kon tot de twintigste minuut genieten van die voorsprong. Daarna was het Melle Meulensteen die binnenknikte met het hoofd na een vrije trap: 1-1. Het betekende de eerste tegentreffer voor Vitezslav Jaros in de competitie. Een minuut voor rust werd het ook nog 2-1 voor Go Ahead Eagles. Na een fout van Raul Moro kon de thuisploeg profiteren, met Evert Linthorst als eindstation: 2-1.

Toch ging de thuisploeg niet met een voorsprong de pauze in. Op slag van rust maakte Youri Baas met de kop de 2-2. Na de thee bracht John Heitinga twee nieuwe, aanvallende wissels: Oliver Edvardsen en Oscar Gloukh kwamen erin voor Raul Moro en Jorthy Mokio. Voor Edvardsen is het een weerzien met zijn oude club, waar hij tot de winterstop van afgelopen seizoen speelde.

Maar juist in de tweede helft waren beide ploegen een stuk gecontroleerder. Na 75 minuten nog altijd geen nieuwe treffers. Debutant Ko Itakura liep in het laatste kwartier een blessure op en moest worden gewisseld voor Youri Regeer. Ajax kreeg in de laatste minuten nog wat grote kansen, maar die leverden geen doelpunten meer op.

Verdedigende problemen

Ajax had geluk dat het tegen promovendus Telstar aan het nieuwe seizoen mocht beginnen. In de Johan Cruijff Arena kwam de thuisploeg een paar keer goed weg en won het uiteindelijk met 2-0. Voor nieuwe trainer John Heitinga was het na die wedstrijd duidelijk dat de verdedigende organisatie een stuk beter moet. Toch lukte dat in Deventer nog niet.

