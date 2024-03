Hans Nijland klaar voor voorzitterschap KNVB: 'Functie die heel goed bij me past'

Hans Nijland is helemaal klaar voor de positie van bondsvoorzitter bij de KNVB. Nijland was eerder actief als directeur van FC Groningen, maar denkt nu bij de bond het verschil te kunnen maken. "Ik denk dat ik zeker kans maakt, dit is een functie die heel goed bij me past."

In een interview met De Telegraaf gaat Nijland in op de kwaliteiten die hem zo geschikt maken voor het voorzitterschap. "Voor de rol van voorzitter is het belangrijk dat je een verbinder bent", legt hij uit. "Zeker tussen het prof- en amateurvoetbal is dat van belang. Dat zijn twee werelden die ik goed ken. Ik heb 23 jaar betaald voetbal mogen doen bij FC Groningen."

Maar wat is de kans dat iemand als Hans Nijland straks daadwerkelijk het Nederlandse voetbal gaat aansturen? "Ik zeg altijd: 'Niks is onmogelijk'", aldus de Groninger "Ik heb echt veel positieve reacties gehad uit zowel het prof- als amateurvoetbal. Er zullen best mensen zijn die denken: 'Wat moeten we met die grootbek uit Kropswolde?' Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, is er altijd kritiek. Maar ik denk dat ik zeker een kans maak."

Moreel kompas

Nijland heeft er inderdaad een handje van om zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Zo durft hij in het interview met De Telegraaf ook zijn ongezouten mening te geven over de schorsing van Marc Overmars. De ex-directeur van Ajax werd een paar maanden geleden nog eens gestraft door de FIFA.

"Als je ziet dat Overmars, die al gestraft is doordat hij heeft moeten opstappen bij Ajax, een jaar na dato nog even een schorsing voor een jaar aan de broek krijgt van de FIFA, dan denk ik wel ‘Wie is de FIFA om een ander aan te spreken op een moreel kompas, als ze tegelijkertijd een WK in Saoedi-Arabië willen organiseren?’ Een land waar de mensenrechten worden overschreden. Voor zo’n standpunt loop ik niet weg."