PSV en FC Eindhoven hebben voorafgaand aan de Lichtstadderby woensdag oud-speler Matthias Verreth een hart onder de riem gestoken. De 27-jarige Belg verloor onlangs op 1-jarige leeftijd zijn zoontje.

Daar werd voorafgaand aan het oefenduel tussen de clubs uit Eindhoven bij stilgestaan. Spelers van PSV en FC Eindhoven gingen door elkaar staan en hielden een spandoek vast met daarop de tekst: 'Heel veel sterkte familie Verreth'. Aan de uiteindes stonden de logo's van beide clubs.

Overleden zoontje

Afgelopen maandag kwam het afschuwelijke nieuws dat Elliot Charles was overleden. De zoon van Verreth en zijn vrouw Séli Muyambo lag al enkele dagen in het ziekenhuis met een virus. Verreth zelf was op dat moment met zijn club Bari op trainingskamp, maar hij vloog direct naar België om bij zijn gezin te zijn.

Bari brak het trainingskamp af en bracht een statement naar buiten. "We zijn sprakeloos dat we dit nieuws dat ons allemaal heeft geschokt moeten delen. Voorzitter Luigi De Laurentiis, de technische staf, het hele team, de directie en de rood-witte medewerkers staan Matthias Verreth en zijn familie bij in een van de vreselijkste momenten die een ouder en mens kunnen meemaken: het plotse verlies van een kind."

Oud-speler van PSV en FC Eindhoven

De Belg Verreth kwam voor beide clubs uit Eindhoven uit, al was dat bij PSV vooral bij de beloftenploeg. Voor het eerste kwam hij 135 minuten in actie, verdeeld over drie duels. In het seizoen 2021/22 speelde hij 20 wedstrijden (inclusief play-offs) voor FC Eindhoven. Via Willem II en Brescia belandde hij eerder deze zomer bij Bari.

