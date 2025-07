Een verschrikkelijk bericht vanuit Italië. Daar is het zoontje van profvoetballer Matthias Verreth overleden. De Belg speelde in Nederland voor onder meer PSV en Willem II en is nu actief voor Bari. Die club heeft het trainingskamp abrupt afgebroken.

De club maakt het tragische nieuws zondagmiddag bekend. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports is het kindje eerder op de dag aan een 'nog onbekende oorzaak' overleden. Verreth was op dat moment in Italië op trainingskamp met zijn medespelers van Bari en vertrok zo snel mogelijk naar België, waar zijn vrouw en 3,5 jaar oude dochtertje waren.

Bari heeft het trainingskamp meteen afgebroken en laat in een statement op de website weten kapot te zijn van de gebeurtenissen. "We zijn sprakeloos dat we dit nieuws dat ons allemaal heeft geschokt moeten delen. Voorzitter Luigi De Laurentiis, de technische staf, het hele team, de directie en de rood-witte medewerkers staan Matthias Verreth en zijn familie bij in een van de vreselijkste momenten die een ouder en mens kunnen meemaken: het plotse verlies van een kind."

Steun voor Verreth en geliefde

De club roept op om de voetballer en zijn naasten te steunen. Dat gebeurt op sociale media al volop. Zowel Verreth als zijn vrouw Séli Muyambo Verreth worden bedolven onder de steunbetuigingen. Daarnaast reageren veel andere Italiaanse voetbalploegen vol verdriet. Ook een foto die werd gedeeld tijdens de geboorte van het overleden zoontje wordt gebruikt om de twee een hart onder de riem te steken. Op dat moment speelde Verreth nog in Nederland bij Willem II.

Verleden in Nederland

Verreth doorliep als tiener de jeugdopleiding van PSV en haalde zelfs het eerste elftal. Het bleef echter bij slechts drie optredens in de hoofdmacht: hij deed één keer mee in de Eredivisie en speelde twee duels in de KNVB Beker. Hij speelde daarna voor Waasland-Beveren (België) en Kolding IF (Denemarken), maar keerde vervolgens weer terug in Nederland bij FC Eindhoven.

Die club verruilde hij snel voor Willem II en met de Tilburgers won hij in 2024 de Keuken Kampioen Divisie. Verreth verkaste daarna naar het Italiaanse Brescia en verruilde dat team deze zomer voor Bari in de Serie B. Hij is dus pas ruim een week in dienst van die club.