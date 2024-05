'Heb er vertrouwen in': Marten de Roon denkt op tijd fit te zijn voor het EK voetbal

Marten de Roon denkt er zelf gewoon bij te zijn op het EK voetbal van komende zomer. De middenvelder raakte pas geblesseerd bij zijn club Atalanta Bergamo, maar zag zijn naam wel in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Hij reisde met Atalanta af naar Dublin voor de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. Daar sprak hij met de Nederlandse media. De NOS citeerde De Roon: "Ik ben heel positief. Heb er vertrouwen in dat ik er 16 juni kan staan. De één doet er twee of drie weken over. De andere zes weken. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt, maar ik heb er vertrouwen in."

Bondscoach Ronald Koeman maakt op woensdag 29 mei zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend. Er moeten nog vier spelers wegvallen. De Roon kent veel concurrentie als centrale middenvelder en de verwachting is dat er sowieso nog iemand op zijn positie wegvalt. Onder andere Jerdy Schouten, Quinten Timber en Ryan Gravenberch eisen op zijn plek.

Drama wordt werkelijkheid voor Marten de Roon: 'Belangrijkste week werd de grootste nachtmerrie' Atalanta Bergamo verloor woensdagavond de finale van de Coppa Italia. Ook voor Nederland en bondscoach Ronald Koeman was er tijdens die wedstrijd tegen Juventus slecht nieuws. Oranje-international Marten de Roon viel met een blessure uit en daarmee komt zijn deelname aan het EK waarschijnlijk in gevaar. Vrijdag meldde De Roon zelf dat hij sowieso de Europa League mist.

Interlandcarrière De Roon

De 33-jarige De Roon kwam tot 42 interlands in zijn carrière en werd tot nu toe altijd opgenomen in de selectie van Koeman. Wél was hij vaak invaller of kwam hij zelfs helemaal niet in actie. In september 2023 maakte hij wel zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal, in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Griekenland.

De Roon maakte twee eindtoernooien mee: het vorige EK in 2021 en het afgelopen WK in 2022. Komende zomer hoopt hij daar dus een derde toernooi aan toe te voegen. Nederland speelt midden juni tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk in de groepsfase.