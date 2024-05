Ronald Koeman bevestigt: Georginio Wijnaldum in definitieve EK-selectie Oranje

Georginio Wijnaldum kan rekenen op een plek in de selectie voor het EK. Hoewel de definitieve selectie pas op woensdag 29 mei bekend wordt gemaakt, verklapte Ronald Koeman dat de middenvelder erbij zal zitten.

Ronald Koeman was te gast bij Veronica Offside en daar bespraken Wilfred Genee en Wim Kieft de aanwezigheid van veel middenvelders die graag de bal in de voeten ontvangen, met onder meer Frenkie de Jong, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Kieft pleitte voor een middenvelder 'die het kan belopen'. "Dat heb je wel nodig."

Toen Genee aan Kieft vroeg wie dan de ideale lopende middenvelder is, dacht de EK-winnaar direct aan Wijnaldum. Wel plaatste hij een kanttekening. Hij weet niet of de speler van Al-Ettifaq nog dezelfde speler is als tijdens de eerste termijn van Koeman als bondscoach, toen Wijnaldum een belangrijke rol had. Sindsdien liep de middenvelder een zware scheenbeenblessure op en maakte hij een transfer naar Saoudi-Arabië. Veel supporters hebben daarom twijfels over het niveau van Wijnaldum.

Vertrouwen in Memphis

Koeman kent die twijfels niet. "Hij kan het nog steeds", vertelde hij aan tafel tegen Kieft en Genee. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen en zit straks bij de definitieve selectie voor het EK, bevestigde de trainer. Net als Memphis, die tijdens Koemans eerste termijn als bondscoach eveneens erg belangrijk was, maar al anderhalf seizoen kwakkelt met blessures. "Ik heb de overtuiging dat beiden hetzelfde kunnen brengen als in mijn eerste periode."

De definitieve selectie voor het EK wordt op 29 mei bekendgemaakt. Er moeten nog vier spelers afvallen. Memphis en Wijnaldum hoeven volgende week dus niet te vrezen voor een vervelend belletje van de technische staf.