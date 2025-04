Heerenveen-speler Sam Kersten vol verbazing na eerste doelpunt ooit

SC Heerenveen-speler Sam Kersten heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt ooit gemaakt in de wedstrijd tegen Willem II. De 27-jarige is al negen jaar actief in het profvoetbal, maar wist nog nooit het net te vinden. Zijn manier van juichen is dan ook opvallend.

Kersten stond toevallig precies op de juiste plek om het tweede doelpunt voor Heerenveen tegen Willem II te maken. Na een corner belandde de bal op de paal en viel die precies voor de voeten van de verdediger. Die kon gemakkelijk binnentikken.

Hij geloofde zijn eigen ogen niet, zo blijkt uit zijn manier van juichen. Hij trekt een verbaasd gezicht en wijst vragend naar zichzelf. Vervolgens steekt hij zijn handen verontschuldigend in de lucht alsof hij niets met de goal te maken had.

Maar die staat toch echt op zijn naam. Daardoor staat het bij rust 2-0 voor de Friezen. Het openingsdoelpunt kwam van de voet van Ion Nicolaescu.

Het was zijn eerste goal in het profvoetbal ooit. Kersten maakte in 2016 zijn debuut voor FC Den Bosch. In 2019 maakte hij de overstap naar PEC Zwolle en sinds 2024 speelt hij bij Heerenveen.

Willem II heeft de punten nog nodig om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen. Op dit moment staan de Tilburgers op plek zestien met 24 punten, en dat zou play-offs betekenen. Sparta staat vier punten boven hen.

