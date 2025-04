PSV en Feyenoord op de wipwap: waarom één club de strijd om miljoenen met gemak wint

De strijd om de titel in de Eredivisie is geen strijd meer. Maar de strijd om de tweede plaats is er wel degelijk één. En wel tussen PSV en Feyenoord. Het is een strijd die om miljoenen gaat, want degene die Champions League haalt zal spekkoper zijn. Hoewel Feyenoord in goede doen is, zal PSV op de tweede plaats eindigen dit seizoen.

Het was Pep Guardiola die ooit eens zei: De Champions League halen is ook gewoon een prijs. Niet verrassend is de timing van die uitspraak. Dit zei hij namelijk dit seizoen, nu Manchester City mijlenver van de titel staat en moet strijden om de vierde plaats in Engeland, die recht geeft op Champions League-voetbal.

Noa Lang vreest voor tweede plek met PSV: 'Eigen schuld dikke bult' PSV verloor zondag in eigen huis met 0-2 van koploper Ajax en daarmee lijkt titelprolongatie volledig van de baan. Na afloop verschenen de spelers van de club uit Eindhoven teleurgesteld bij de pers. Zo ook Noa Lang, die geen blad voor de mond hield.

De strijd om miljoenen

In Nederland geldt die strijd voor plek 2, waar de financiën nog crucialer zijn. Hier wordt namelijk niet miljarden aan tv-gelden verdeeld. Peter Bosz haalde de quote van Guardiola laatst aan, omdat de tweede plek voor nu het hoogst haalbare is voor PSV in zijn visie. Feyenoord staat vijf punten achter hen en in Eindhoven heerst een beetje de paniek dat ze die voorsprong zullen kwijtraken. Maar dat zal best meevallen.

Selectie

Zowel PSV als Feyenoord werd dit seizoen nogal lamgeslagen met blessures. Bij de ene club nog erger dan bij de ander, maar de ziekenboeg in Eindhoven lijkt eindelijk kleiner te worden. Dat betekent dat cruciale spelers, zoals een Malik Tillman, het gehele slot van dit seizoen nog van waarde kunnen zijn. Waar Robin van Persie sinds zijn komst bij Feyenoord alleen maar aan het puzzelen is, wordt de puzzel bij Bosz juist alsmaar kleiner. De kwaliteit in de selectie van PSV is nou eenmaal hoger, ook al ligt het moraal daar momenteel wat lager.

De eerder genoemde Tillman gaat vermoedelijk nog een cruciale rol spelen in de laatste wedstrijden van PSV. Hij was het creatieve brein in de eerste seizoenshelft en bleek meer dan eens goud waard te zijn. Het grote wapen van PSV was altijd dat de wissels die zij toepasten iets bijdroegen of van gelijk niveau waren. De laatste tijd kon Bosz minder wisselen en daarmee bleek er geen plan B te zijn. Nu kan hij steeds vaker weer het wapen inzetten.

PSV vs Feyenoord: dit is het resterende programma in de bloedstollende strijd om Champions League-miljoenen De strijd tussen PSV en Feyenoord om de tweede plek in de Eredivisie is volledig losgebarsten. Met nog zeven Eredivisieduels te gaan is Feyenoord ineens volop in de race om een felbegeerde plek in de Champions League. Welke wedstrijden staan nog op het programma voor PSV en Feyenoord in deze bloedstollende eindfase?

Het programma

Ook is het niet zo dat de één een ontzettend moeilijker programma heeft dan de ander. Allebei treffen ze nog elkaar én een andere top-5-ploeg en verder zijn het ploegen uit de grijze massa van pak 'm beet plek 8 t/m 16. Voor PSV kan er dit weekend al een groot gat vallen. Op zaterdag spelen zij tegen Groningen, terwijl Feyenoord eerder een zware uitwedstrijd heeft in Alkmaar.

Voor zover de strijd om plek 2 dan nog niet gestreden is, zal die strijd vast eindigen op 11 mei. Dan spelen de twee tegen elkaar. Wie dan wint, heeft de grootste kans op plek 2 en dus op de dikke miljoenen op de bankrekening van de Champions League.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.