Heftige uitspraken van 'fans' doen pijn bij sterspeler FC Volendam: 'Is het omdat ik Marokkaans ben?'

FC Volendam is hard op weg naar de Eredivisie, maar het rommelt sinds maandagavond ook bij de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Een openhartige Bilal Ould-Chikh kwam met heftige uitspraken over een deel van de 'fans' van de Noord-Hollandse club.

Waar het in Amsterdam over de knappe zege bij Jong Ajax zou moeten gaan, vestigde de flankspeler van FC Volendam de aandacht op iets heel anders. "Een deel van de Volendam-fans is heel negatief over mij, maar ze zouden eens naar de cijfertjes moeten kijken", wijst hij bij ESPN op zijn cijfers: 4 goals en liefst 17 assists voor de koploper in de KKD. "Ik weet niet waar het mee te maken heeft, maar het is al heel lange tijd zo."

'Ik heb er nooit over gesproken'

De voormalig speler van onder meer FC Twente denkt er vaak over na en laat veel gedachten door zijn hoofd spoken. "Ik hoor van alles en nog wat. Is het mijn achtergrond, omdat ik Marokkaans ben? Omdat ik een ander kleurtje heb dan de andere jongens? Er zijn weleens wat kwetsende dingen naar mij geroepen, maar daar heb ik nooit over gesproken. Ben er altijd heel stil over geweest, maar ik zit aan het einde van mijn periode bij FC Volendam, dus ik wil er toch wat over zeggen."

'Ik heb veel moeten slikken'

Het doet de 27-jarige buitenspeler zichtbaar wat als hij het vertelt. "Ik heb er 3,5 jaar niks over gezegd, maar op een gegeven moment is het vol en wil ik er nu wel wat over zeggen. Ik heb veel moeten slikken en denk er veel over na." Ould-Chikh wil benadrukken dat het niet van de harde kern van de club komt. "Zij staan altijd achter me en zijn positief. Het is gewoon een klein ander groepje waar het vandaan komt."

Op weg naar de Eredivisie

FC Volendam komt steeds dichter bij een terugkeer naar de Eredivisie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie won maandagavond ook de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (0-2). FC Volendam heeft nu een voorsprong van 9 punten op het als tweede geklasseerde ADO Den Haag. Excelsior, de nummer 3 van de ranglijst, volgt op 11 punten. De twee beste ploegen van de competitie promoveren rechtstreeks.

