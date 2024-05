Succesvolle operatie voor Volendam-speler Bilal Ould-Chikh na schrikbarend nieuws over tumor

FC Volendam-speler Bilal Ould-Chikh heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij geopereerd is aan een tumor in zijn onderrug. Ould-Chikh was de laatste twee maanden afwezig en meldde op zijn sociale media dat de operatie succesvol is verlopen.

Ould-Chikh was het hele seizoen basisspeler bij de degradant, maar speelde de laatste twee maanden geen duel meer voor Volendam. De aanvaller maakte zondag via zijn Instagram bekend dat een zeldzame tumor de reden was voor zijn afwezigheid.

Zeldzame tumor

"De tumor is volledig verwijderd", schrijft Ould-Chikh op zijn Instagram. De aanvaller hoopt komend seizoen weer van de partij te zijn: "Voor nu focus ik me op mijn herstel, zodat ik weer kan aansluiten in de voorbereiding en in augustus zien jullie mij weer knallen op het veld."

De voetballer had een pijntje in zijn rug, maar kwam er na onderzoek achter dat er meer aan de hand was: "Het bleek dat ik een zeldzame, goedaardige tumor in mijn onderrug had."

Niet meer in actie

FC Volendam, dat al gedegradeerd is, speelt volgende week zondag zonder Ould-Chikh de laatste wedstrijd van dit seizoen in de Eredivisie, thuis tegen Go Ahead Eagles. De aanvaller komt dit seizoen dus niet meer in actie. Volendam verloor zondag met 7-2 van FC Twente.

Ould-Chikh deed dit seizoen 26 keer mee bij FC Volendam. Hij scoorde twee keer en gaf zeven assists. Bilal is de oudere broer van Roda JC-speler Walid Ould-Chikh, die met zijn club directe promotie net misliep en de play-offs in moet.