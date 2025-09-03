Tien minuten na middernacht kwam er nog een verrassende transfer de Eredivisie binnen. PEC Zwolle heeft de eer de laatste transfer van de zomerse markt te mogen presenteren. Toen de deadline verstreken was, kwam de ploeg nog met ex-speler van Manchester United met Champions League-ervaring op de proppen. Shole Shoretire is zijn naam.

Dinsdag 2 september om 23.59 uur sloot de transfermarkt in de Eredivisie, maar niet voordat er nog een konijn uit de hoge hoed kwam. 'Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline heeft PEC Zwolle zich weten te versterken met Shola Shoretire. De 21-jarige Britse aanvaller, die op meerdere posities voorin kan spelen, wordt gehuurd van PAOK Saloniki', schrijft de club op de eigen website, tien minuten nadat de markt is gesloten.

A new 💎 is here



Welcome in Zwolle, Shola!#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) September 2, 2025

Manchester United

"Shola is een creatieve en technisch fijne aanvaller, die de gehele opleiding van Manchester United heeft doorlopen. We hebben de laatste weken van de transferwindow nadrukkelijk gekeken naar een aanvaller met creativiteit, die bovendien op meerdere posities in de voorhoede kan spelen. Shola kwam laat op de markt en we zijn dan ook blij dat we hem hebben kunnen aantrekken", omschrijft technisch directeur Gerry Hamstra zijn laatste klusje van de zomer.

Champions League-ervaring

Shoretire blijkt niet zomaar een speler. De jonge buitenspeler heeft al een voetballeven achter zich, met zelfs Champions League-ervaring. Hij speelde 25 minuten in de Premier League, maar vooral zijn debuut in de Champions League zal hem altijd bijblijven. Op 8 december 2021 mocht hij namens Manchester United 22 minuten meedoen in de groepswedstrijd tegen Young Boys uit Zwitserland. Hij viel in tijdens het 1-1 gelijkspel en een gele kaart was zijn aandenken aan die wedstrijd.

Debuut tegen Ajax?

De nieuwste aanwinst van PEC mag zich na de interlandperiode opmaken voor meteen een mooie wedstrijd. De Zwollenaren hervatten de Eredivisie met een uitwedstrijd bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. Een week later is ook nog eens de IJsselderby, thuis tegen provinciegenoot Go Ahead Eagles.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.