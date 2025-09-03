Na een imposante voetbalcarrière van zeventien jaar bij PEC Zwolle ontstond er onenigheid tussen de club en boegbeeld Bram van Polen over de invulling van een nieuwe functie. Voormalig PEC-directeur Xander Czaikowski licht in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine toe hoe het traject zich heeft ontvouwd en waar het volgens hem is misgelopen.

Czaikowski benadrukt dat zijn besluitvorming altijd in het belang van de club was, ook al ging dit ten koste van het traject rondom Van Polen. "Ik vind ethisch leiderschap heel belangrijk. Ik zit er voor de club en niet voor mijzelf of voor Bram. Op het moment dat dit speelde, was het gewoon niet verantwoord om uiteindelijk een pakket aan voorwaarden bij Bram neer te leggen. Daar is het uiteindelijk op stuk gelopen", blikt de ex-directeur van PEC Zwolle terug.

Traineeship bij PEC Zwolle

De intentie om Van Polen te begeleiden naar een nieuwe rol was volgens hem zeker aanwezig. Zo bood PEC Zwolle een traineeship aan. "Ik ben bijna een jaar bezig geweest om dat helemaal goed in te richten. Bram en ik zijn samen naar Ajax geweest om te kijken naar het voorbeeld daar,” vervolgt Czaikowski, refererend aan vergelijkbare trajecten voor oud-spelers zoals Siem de Jong en Ricardo van Rhijn bij de Amsterdammers.

Dromen van de rol van algemeen directeur

Na het einde van zijn spelerscarrière wist Van Polen aanvankelijk niet welke richting hij op wilde. Om hem te helpen bij zijn keuze schakelde de club een extern bureau in. Uiteindelijk kwam hij met een ambitieuze pitch waarin hij aangaf algemeen directeur te willen worden. "Dat vond ik een heel mooie ambitie en ik zei: nou leuk, dan ga ik je erbij helpen. Misschien kom je gedurende het proces wel achter dat algemeen directeur niks voor je is, maar daar komen we wel uit."

Het traject werd in gang gezet, maar kreeg al snel kritiek van binnenuit. Het bestuur van PEC Zwolle wilde liever niet dat Czaikowski mede zou bepalen wie zijn opvolger als algemeen directeur zou worden. "Terecht, want ik ga niet over het aanstellen van een algemeen directeur. Toen heb ik me hard gemaakt voor hem en gezegd: laten we Bram helpen en uitzoeken of hij überhaupt AD kan worden en als het zover is, dan beslissen jullie (het bestuur, red.) of je hem die kans geeft."

Twijfels bij Van Polen

De twijfels bij Van Polen kwamen naar boven zodra hij in juli begon aan het traject. Volgens Czaikowski voelde hij de druk en had hij moeite om zijn nieuwe rol vorm te geven. "Ik denk dat hij besefte: shit, waar kom ik in terecht? Ik moet in één keer zelf bedenken wat ik ga doen. We hadden een traject voor een heel seizoen gemaakt. Ik denk dat hij daar ook gewoon heel erg tegenop zag."

De club had hem eerder al gewaarschuwd voor het risico van direct aan de slag gaan bij PEC Zwolle na zijn spelerscarrière. "Achteraf was dat beter geweest, alleen dat is een koe in de kont kijken. Ik denk dat hij uiteindelijk te snel in die functie is gestapt, maar dat wilde hij zelf heel graag. Hij zei: ik ga niet de hele zomer thuis zitten. Ik denk alleen dat hij zich niet goed heeft gerealiseerd waar hij instapte."

Waardering ontbreekt

De situatie verzwaarde toen Van Polen in contact kwam met Mark van der Maarel, die een vergelijkbare traineeship bij FC Utrecht doorliep. Het verschil in salarissen leidde tot vragen en uiteindelijk bedenkingen. "Daar bleek dat die jongen veel meer verdiende dan Bram, toen belde hij mij en zei: ik begin toch mijn bedenkingen te krijgen. Ik weet niet of mijn voorwaarden wel helemaal fair zijn, maar ik voel me niet welkom", schetst Czaikowski. "Dat heeft me wél verrast."

Volgens de oud-directeur draaide het waarschijnlijk niet eens zozeer om geld, maar om het gevoel van waardering. Hoewel Zwolle bereid was het salaris te verhogen, leidde de discussie over een transitievergoeding tot verdere onenigheid. "De juristen opperden ineens dat Bram recht had op die vergoeding. Vanuit de club vonden wij dat dat alleen aan de orde kon zijn bij een vertrek, maar uit coulance waren we bereid om dit op papier te zetten voor het geval zich dat zou voordoen."

"Bram en zijn entourage wilden het echter direct in zijn salaris verwerkt zien. Toen wij vroegen of dit bij succes ook terugbetaald zou worden en ze daarop ontkennend reageerden, vonden wij dat een stap te ver. Bovendien is zo’n ‘vertrekpremie’ niet vanzelfsprekend, want de Belastingdienst en KNVB zouden dit toetsen, met kans op een naheffing of boete. Hoewel ik Bram alles gun, moest ik ook rekening houden met collega’s die zo’n regeling niet kregen. Zoiets blijft niet geheim en gaat rondzingen. En ook dat weegt mee voor een algemeen directeur."

Geen wrok richting Van Polen

De samenwerking eindigde uiteindelijk zonder overeenstemming. Hoewel de situatie complex was, benadrukt Czaikowski dat hij geen wrok koestert. "Ik heb me maar aan de regels te houden binnen de club. Ik heb helemaal niet zo’n wrok tegen Bram en hij ook niet tegen mij, denk ik. Uiteindelijk zijn het andere mensen die beslissen of zoiets wel of niet doorgaat."

"Uiteindelijk kom je er niet uit, en dat is al vervelend genoeg. Als AD weet je dat je het nooit gaat winnen van een clubicoon en dat je in de ogen van supporters automatisch de boeman bent. Wat ik wél teleurstellend vond, was dat Bram het hele verhaal bij ESPN op tafel legde. Daarmee ontstond een storm die ik, naar mijn gevoel, niet verdiende. Ik heb mij immers steeds voor hem en zijn belangen ingezet. Maar goed, soms gaan die dingen zo", besluit Czaikowski.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant wekelijks een gast uit de voetbalwereld. Deze week spreekt hij met Xander Czaikowski onder meer over de turbulente tijd bij PEC Zwolle, zijn rol als mede-oprichter van de Estrella Football Group en zijn adviseurschap bij HERA United. Je kunt de podcast beluisteren via Spotify of bekijken op YouTube.