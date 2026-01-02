De transfermarkt in de Eredivisie is pas net open en nu al is de Nederlandse competitie een recordtransfer rijker. Heracles Almelo heeft de eer om de eigen kas flink te spekken met de verkoop van spits Jizz Hornkamp aan AZ.

Hornkamp gaat van Heracles Almelo naar AZ. Dat heeft de Alkmaarse club bevestigd. De 27-jarige spits komt na de winterstop uit voor de nummer 6 van de Eredivisie. De aanvaller uit De Rijp tekent tot medio 2030. Hoewel Heracles de hoogte van de transfersom niet deelt, meldt het wel dat het een recordtransfer betreft. Hornkamp is vrijdagmiddag medisch goedgekeurd door AZ. De Alkmaarders zien in de aanvaller een mogelijke opvolger van Troy Parrott. De kans is groot dat de Ierse spits vertrekt bij AZ. Hornkamp zou in de toekomst de concurrentie aan moeten gaan met de nu nog geblesseerde Mexx Meerdink.

'Voor mij een makkelijke keuze'

Voor Hornkamp was het een eenvoudige keuze. "Voor mij is het een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Ik had eigenlijk het idee om tot de zomer bij Heracles Almelo te spelen en dan een stap te maken. Maar toen AZ interesse toonde, was het voor mij heel snel duidelijk dat ik daarvoor wilde gaan. Dat was voor mij een makkelijke keuze. Ik heb een jaar in de jeugd van AZ gespeeld. Toen had ik veel goede concurrentie van Ferdy Druijff en Jeredy Hilterman. Dus speelde ik niet heel veel en hield het na een jaar op voor mij. Toen ben ik verdergegaan met mijn carrière."

Vorig record

Het vorige record van Heracles stond op naam van Lennart Czyborra. De Duitser verkaste in het seizoen 2019/2020 voor 4,6 miljoen euro van Almelo naar de Italiaanse topclub Atalanta.

29 goals in 62 duels

Hornkamp speelde 62 officiële wedstrijden voor Heracles en was goed voor 29 goals en 5 assists. Hij staat derde op de topscorerslijst van de Eredivisie met 10 doelpunten. Hij speelde in het verleden voor sc Heerenveen, FC Den Bosch en Willem II. AZ nam eerder al Ayoub Oufkir over van Sparta Rotterdam. Hornkamp en Oufkir beginnen zaterdag aan de voorbereiding met AZ op de tweede helft van het seizoen.

