Keepster Ann-Katrin Berger speelde een grote rol in het bereiken van de halve finales voor Duitsland op het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. De 34-jarige blijkt een ware penaltykiller, in de kwartfinale tegen Frankrijk stopte ze er liefst twee. Maar Berger boekte vooral buiten het veld twee grote overwinningen.

In 2017 werd namelijk schildklierkanker bij haar geconstateerd. De Duitse keepster stond toen onder contract bij Birmingham City in de Women's Super League. Berger won de strijd tegen de ziekte en verdiende daarnaast ook nog eens een transfer naar topclub Chelsea.

Tweede keer kanker

Met die club werd ze vier keer wereldkampioen en keepte ze zich in de Duitse nationale ploeg. Berger mocht mee als reservedoelman naar het EK in Engeland, waar Duitsland verliezend finalist werd. Maar tijdens het toernooi kreeg de Duitse het afschuwelijke nieuws dat de schildklierkanker terug was. Om geen onrust te veroorzaken, hield Berger het geheim.

"Het was een moeilijke periode, maar het EK hielp om de negatieve emoties uit mijn hoofd te krijgen. Ik wilde mijn ploeggenoten geen slecht gevoel bezorgen, dus ik heb het lang voor me gehouden", citeert het Algemeen Dagblad haar.

Tattoo op litteken

Met Berger op de bank verloor Duitsland met 1-0 in de finale van het Engeland van Sarina Wiegman. Chloe Kelly maakte in de verlenging het enige doelpunt. Geen succes in teamverband dus voor Berger, maar wel weer op persoonlijk vlak. Opnieuw herstelde ze van kanker en om dat te vieren nam ze een tatoeage. 'Alles wat we hebben is nu', valt er te lezen op de plek waar ze geopereerd werd.

Die uitspraak drukt ze ook in woorden uit op het huidige EK. "Ik ben heel trots op wat er nu gebeurt op dit toernooi en ik kijk naar de toekomst", zei ze over het vorige Europese kampioenschap. "Ik zit momenteel in de mooiste fase van mijn leven en we staan in de halve finales."

Mogelijke rematch tegen Sarina Wiegman

Daarin wacht wereldkampioen Spanje, dat dit EK nog iedere wedstrijd met overtuiging won. Verslaan Berger en haar teamgenoten de Spanjaarden, dan wacht een rematch tegen het Engeland van Sarina Wiegman. Na een knotsgekke eindfase rekenden The Lionesses in hun halve eindstrijd af met Italië.

Berger heeft een relatie met Jess Carter, met wie ze samenspeelde bij Birmingham City, Chelsea en Gotham FC. Zij werd eerder dit toernooi racistisch bejegend. De Duitse en Engelse kunnen elkaar dus mogelijk treffen in de finale.