Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman heeft het opnieuw geflikt: voor de derde keer op rij bereikt haar team de finale van het EK voetbal. Britse media uitten dit toernooi nog flinke kritiek op Wiegman, maar de Nederlandse liet zich niet uit het veld slaan. Nu klinken er plots alleen maar lovende woorden over haar. "Je zou bijna denken dat hun naam al op de beker staat."

De halve finale op het EK tegen Italië leek voor Engeland lange tijd de verkeerde kant op te gaan. Pas in de 95ste minuut maakten de Lionesses gelijk, waarna ze in de slotfase van de verlenging alsnog de felbegeerde overwinning wisten te pakken. Deze comeback had alles van een klassiek Engels voetbaldrama en bracht de criticasters tot stilte. Voor Wiegman betekent het alweer haar vijfde grote finale op rij als ook de WK’s worden meegerekend.

Britse pers vol lof

Waar de Britse pers Wiegman eerder zwaar onder vuur nam, zijn de geluiden na de overwinning op Italië volledig omgeslagen. The Sun schrijft: "De Nederlandse Wiegman hoopt op een unieke hattrick door onze meiden naar de overwinning te leiden en de trofee voor de derde keer op rij te winnen. Gezien het geluk dat Engeland tot nu toe gehad heeft, zou je bijna denken dat hun naam op de beker staat."

Daily Mail gaat nog een tikkeltje verder in hun lofzang aan de Haagse."Wat Sarina Wiegman betreft, zij heeft haar vijfde opeenvolgende finale van een groot toernooi bereikt. Het geloof dat ze dit team heeft bijgebracht om nooit op te geven, is inspirerend", klinkt het. De BBC onderstreept óók het uitzonderlijke cv van Wiegman: "We móéten het over Wiegman hebben. Ze werd door de FA aangetrokken om de Lionesses naar een hoger niveau te tillen: winnaars van Euro 2022, finalisten van het WK 2023 en nu opnieuw finalisten op Euro 2025."

Finale tegen Duitsland of Spanje

Of Engeland het in de finale straks opneemt tegen Duitsland, de ploeg die in 2022 nog werd verslagen, of tegen Spanje, dat vorig jaar in de WK-finale een maatje te groot bleek, maakt bijna niet uit: onder leiding van Wiegman overschrijden de Lionesses keer op keer de grenzen in het Engelse vrouwenvoetbal. De eens zo bijtende Britse pers is nu vol bewondering.