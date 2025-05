Hierom speelt Inter de Champions League-finale tegen PSG in het geel

De finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter wordt zaterdag gespeeld in de Allianz Arena van Bayern München. De Franse club speelt in zijn vertrouwde rood-blauwe shirt. De spelers van de Italiaanse club dragen echter gele shirts, in plaats van de blauw-zwarte.

Doordat Inter zich in het speelschema aan de rechterkant bevindt, is de club door de bond UEFA aangemerkt als uitspelende partij. Daardoor mogen I Nerazzurri ('De zwartblauwen') niet hun geliefde zwartblauwe kleuren tonen. Die combinatie clasht te veel met de kleuren van Paris Saint-Germain. Daardoor zou het te onoverzichtelijk worden op het veld, met al dat blauw.

Derde tenue van Inter: geel

Vervolgens werd Inter voor de keus gesteld: het tweede tenue of het derde tenue. De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldt dat de spelers unaniem kozen voor de derde 'kit', dus de gele shirts. Ze laten het tweede, witte tenue liever in de kast hangen. De enige nederlaag die Inter tot nu toe leed in de Champions League van dit seizoen, was in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Destijds in het wit.

Inter Milan will wear their third kit in today’s Champions League final — becoming the first team to do so since 1999.

History in yellow. 🟡🟡#UCLfinal #PSGINT #England pic.twitter.com/bgClMWEAGG — FOOTY AND VIBES ⚽️❤️‍🔥 (@FootyAndVibes) May 31, 2025

De keeper van Inter, vermoedelijk Yann Sommer als basisklant, hoeft geen geel shirt aan te trekken. Hij is te bewonderen in het oranje. De rest draagt overal geel: ook de broek en de sokken hebben die kleur.

TV-gids finale Champions League: zo kijk je gratis en live naar Paris Saint-Germain - Inter De eindstrijd van de Champions League 2025 gaat tussen Paris Saint-Germain en Inter. De finale in de Allianz Arena in München barst zaterdag om 21:00 uur los. Hieronder lees je hoe je gratis en live naar de voor velen grootste voetbalwedstrijd van het jaar kan kijken.

Feyenoord

De twee wedstrijden die ze speelden in het derde tenue, tegen Sparta Praag en Feyenoord, liepen gunstiger af. Beide keren won Inter. Voor Inter is het de zevende keer dat het in de finale van de Champions League (of Europa Cup I) staat. Al die keren droegen ze hun eerste of tweede tenue. Wel speelden ze in 1998 de eindstrijd van de UEFA Cup tegen Lazio in het derde tene. En dat ging prima: Inter won met 3-0, in Parijs.

Dit is de zevende keer dat Inter in de finale van de Europacup I of UEFA Champions League staat. Hun laatste optreden in die fase was in 2023, toen het met 1-0 verloor van Manchester City. Inter Milan heeft de trofee in totaal drie keer gewonnen: in 1964, 1965 en 2010, toen het Bayern München met 2-0 versloeg.