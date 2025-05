Qatarese miljarden vs. Amerikaans kapitaal: wie wint de Champions League?

Het zijn spannende dagen voor Robert O’Leary en Nasser Al-Khelaïfi. Het is tenslotte niet elke dag dat je club in de finale staat van het miljardenbal: de Champions League. Zaterdagavond in München, als de lichten doven en de bekende Champions League hymne klinkt, zitten beide heren net iets gespannener op hun stoel dan de rest van het stadion. Niet als coach of als fan. Maar als eigenaar van respectievelijk Inter Milan en Paris Saint-Germain.

Er wacht ons vast een zeker een mooie finale. Inter met zijn grinta en het PSG bulkend van talent en durf. Twee clubs die je voorafgaand het seizoen zeker een kans gaf, maar meer als underdog dan topfavoriet. Ook twee teams die beschikken over een totaal andere organisatievorm. En dat is voor deze column natuurlijk het meest interessant!

Aan de ene kant een Amerikaans investeringsfonds uit Los Angeles, strak gestuurd op rendement. Aan de andere kant een staatsinvesteerder uit Doha, met ambities en een schatkist zonder bodem. Voor beide heren lijkt alles te koop, en nu zelfs de beker met de grote oren.

Vanavond wordt duidelijk wie Europa verovert. Komt het feestgedruis uit Californië, waar Oaktree Capital huisvest? Of gaat de vlag uit in Qatar?

Een stuk meer te winnen dan sportieve eer

Wie er straks wint, wint niet alleen met elf spelers op het veld. Er staat meer op het spel dan sportief succes, namelijk prestige, marktaandeel en een plek aan de internationale top. En, niet onbelangrijk: een prijzenpot die met bonussen en tv-gelden makkelijk boven de €100 miljoen uitkomt.

PSG is eigendom van Qatar Sports Investments, dat naast Parijs ook belangen heeft in Clube de Braga en Málaga. Bovendien zijn ze via beIN Sports stevig verweven met de internationale sportmedia. Waar geld uit de ‘zandbak’ gemeengoed is geworden de afgelopen jaren, moeten we Amerika ook niet uit het oog verliezen. Inter Milan is sinds vorig jaar in handen van Oaktree Capital Management, een Amerikaans investeringsfonds dat niet alleen miljarden beheert, maar via individuen binnen het bedrijf ook al eerder betrokken was bij sportclubs als Swansea City, Memphis Grizzlies en Golden State Warriors. Geen hobbyprojecten, maar strategische investeringen.

Money talks

Op papier is PSG de favoriet. Niet alleen vanwege het elftal, maar vooral omdat er simpelweg meer nullen achter hun begroting staan. De club uit Parijs draaide afgelopen seizoen ruim €800 miljoen omzet, waarvan meer dan een kwart uit sponsordeals komt. Qatar Airways op de borst, GOAT op de mouw, Nike en Jordan op het shirt. PSG is meer en meer een luxe lifestylemerk dan sec een traditionele club.

Inter volgt op afstand met iets minder dan €500 miljoen omzet. Betsson is de hoofdsponsor en commerciële inkomsten zijn er zeker, maar Parijs ligt wat dit betreft toch echt een stuk voor. Toch weet iedereen in het voetbal: een zak geld maakt geen doelpunt. Vraag dat maar aan clubs die eerder met lege handen bleven staan ondanks een oneindige begroting.

Nieuwe finalisten op komst?

Wie we de komende jaren in de finale gaan zien? De gastheer van vanavond, Bayern München, begint eerder een uitzondering dan de norm te worden. Een club die in eigen beheer is, met een afbetaald stadion, een solide organisatie en een sportieve koers die grotendeels intern wordt bepaald. Natuurlijk zijn ze er straks weer bij. Net zoals Barcelona, dat na de verbouwing terugkeert naar een gemoderniseerd Camp Nou, waar de club opnieuw hoopt op sportieve én financiële glorie.

Maar er zijn meer kapers op de kust. In Parijs meldt zich inmiddels een tweede uitdager: Paris FC. Met steun van de machtige Arnault-familie, bekend van LVMH, het grootste concern in luxeproducten, en met aandeelhouder en partner Red Bull, plus plannen om naar het Stade Jean-Bouin te verhuizen, zet de club vol in op de aanval. In de stad waar jarenlang maar één topclub was, komt nu een concurrent opzetten met Champions League-ambitie.

Daarachter lonken ook andere investeerdersclubs naar de Europese top. Leipzig en Salzburg draaien al jaren mee onder de vleugels van Red Bull, dat met gestructureerde scouting en strakke branding verder wil bouwen aan een internationaal netwerk. En, wie weet. Misschien zien we over een jaar of vijf ook de mannen van Wrexham ineens op de playlist van de Champions League-hymne.

