Hitlergroet op voetbalveld tijdens beladen dag ontkend: 'De beschuldigde speler is hartstikke aangeslagen'

De Nederlandse amateurploeg FC Skillz ontkend dat één van haar spelers tijdens een voetbalwedstrijd op 4 mei een hitlergroet heeft gebracht naar een tegenstander. Dat benadrukt de voorzitter van de Haagse club, Terry Konings. "Wat het allemaal zo lastig maakt: niemand heeft het gezien of gehoord. Niemand kan dit beamen, echt niemand."

De voorzitter durft zijn hand ervoor in het vuur te steken dat het veelbesproken incident nooit aan de orde is geweest op de beladen dag. Op 4 mei was het namelijk weer Dodenherdenking en worden de slachtoffers van oorlogen herdacht. Bewegende beelden zijn door beide clubs gedeeld met het Algemeen Dagblad en die heeft het inzien. Wat daarop te zien is, blijft onduidelijk. Maar Konings weer zeker dat het geen groet was van de Duitse overheerser tijdens de Tweede Wereldoorlog.

'Het kan niet, het mag niet'

"Ik zie een opgestoken linkerhand en een handje voor de mond. Meer niet. Ook geen gestrekte arm. In slow-motion en op stilstaand beeld zien sommigen wat ze willen zien. Houding en gedrag vinden wij heel belangrijk. Had-ie die Hitlergroet erkend, dan was de wereld te klein geweest. Lijkt me duidelijk toch? Het kan niet, het mag niet. Ondenkbaar. Het is ab-so-luut niet aan de orde. De beschuldigde speler is hartstikke aangeslagen."

'Geframed'

Verdediger Willem Schonenberg van tegenstander ARC maakte tijdens het duel het incident kenbaar, waarna hij met zijn hele ploeg van het veld stapte. Omdat er in de minuten daarna geen bewijs werd geleverd, werd de wedstrijd alsnog uitgespeeld. De voorzitter van FC Skillz baalt dat zijn club en spelers nu 'geframed' worden, maar blijft zeggen dat het incident niet gebeurd is. Ondanks dat betreurt hij de commotie wel.

'Het is gewoon niet te zien'

"FC Skillz is een open boek. We kunnen beeld aanleveren en verklaringen delen. Het is géén Hitlergroet. Uitgesloten. Honderd procent. Als een aanklager dit eventueel zou bekijken, hoe kan-ie het dan vertalen naar een Hitlergroet? Het is gewoon niet te zien. Je hebt ook mensen die de club niet kennen. Zij lusten hier wel pap van. Sensatie, ontwrichten. We hebben al haatberichten in onze inbox gehad."