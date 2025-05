Voetbalwedstrijd om bizarre reden gestaakt: 'Ik walg bijna van mezelf dat ik me heb laten ompraten'

Een vermeende 'Hitlergroet' was aanleiding voor amateurvoetbalploeg ARC uit Alphen aan den Rijn om van het veld te stappen tijdens een duel met FC Skillz: "Juist nu, met Dodenherdenking, bizar." Het duel werd later alsnog uitgespeeld.

Een zeer ongepaste actie, uitgerekend in het weekend van Dodenherdenking, vond zaterdag plaats na een doelpunt van FC Skillz, de thuisploeg. ARC-verdediger Willem Schonenberg wees de scheidsrechter op een speler van de thuisploeg die zijn shirt had uitgetrokken om het doelpunt te vieren, en kreeg daarop een bizarre reactie. "Een van hun spelers draait zich om naar mij, doet een Hitlergroet en maakt mij uit voor de gelijknamige meneer,” vertelt de 29-jarige voetballer een dag later aan het Brabants Dagblad.

'Zo verlies ik mijn plezier in het spelletje'

"Ik twijfel of ik in zo’n wereld actief wil zijn. Waar zijn we mee bezig joh? Misschien klinkt het heftig, maar ik weet niet of ik me hier nog mee wil associëren. Zo verlies ik het plezier in het spelletje,” vervolgde de aangeslagen verdediger.

Toch weer het veld op

De verdediger meldde de scheidsrechter niet verder te willen spelen en verliet samen met de voltallige uitploeg het veld, maar in de kleedkamer besluiten ze toch weer het veld op te gaan om de wedstrijd uit te spelen, mede omdat er geen beelden waren van het incident. Ook Schonenberg keerde terug op het veld, maar heeft daar later spijt van.

"Ik dacht: wat doe ik hier? Ik was er met mijn hoofd niet meer bij," blikt de verdediger terug. "Ik werd even later ook gewisseld. Ik walg bijna van mezelf dat ik me heb laten ompraten. Ik had moeten zeggen: nee, ik ga absoluut dat veld niet meer op."

"Tijdens de eerste helft was het al kankermoeder dit, kankermoeder dat," gaat hij verder. "Als er dan óók nog antisemitische dingen worden geroepen en gedaan... Achteraf gezien is het een heel slechte beslissing geweest om door te spelen. Eerlijk gezegd schaam ik me diep. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Juist nu, met de Nationale Dodenherdenking en het vieren van tachtig jaar vrijheid."