Paris Saint-Germain heeft op wonderlijke wijze de Europese Super Cup gewonnen. De Champions League-winnaar kwam tegen Tottenham Hotspur mede door een goal van Micky van de Ven met 2-0 achter, maar dwong in de blessuretijd alsnog een penaltyserie af tegen de Europa League-kampioen. Van de Ven miste daarin zijn penalty en hielp PSG daarmee aan de eerste zege ooit in de Super Cup.

PSG was op voorhand de grote favoriet om de eerste prijs van het Europese seizoen te winnen. De ploeg van Luis Enrique won de Champions League en haalde vorige maand nog de finale van het WK voor clubs. Spurs won afgelopen seizoen dan wel de Europa League, maar eindigde in de competitie slechts op plek 17. Zij leken desondanks de beker te gaan winnen, maar in de slotfase ging het alsnog mis.

Van de Ven kreeg van de nieuwe Spurs-coach Thomas Frank direct het vertrouwen en dat gold ook voor oud-Ajacied Mohammed Kudus. Het duurde lang voordat de finale eindelijk loskwam, maar op slag van rust gebeurde dat dan eindelijk en daar speelde de Oranje-international een hoofdrol in.

Van de Ven volgt Van Hooijdonk op

Joao Palhinha zag na een vrije trap zijn inzet via de PSG-doelman Lucas Chevalier op de lat belanden, maar Van de Ven was er als de kippen bij om de bal binnen te werken. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse doelpuntenmaker in de Super Cup sinds 2002. Toen was Pierre van Hooijdonk namens Feyenoord trefzeker tegen Real Madrid (3-1 nederlaag).

Van de Ven kon vlak na rust weer juichen toen zijn verdedigende collega het verschil op twee bracht. De Argentijn Cristian Romero kopte de bal uit een vrije trap binnen, maar dat had hij vooral te danken aan het zwakke optreden van keeper Chevalier. PSG telde zo'n 40 miljoen euro neer voor de opvolger van Gianluigi Donnarumma, maar dat bleek hij bij zijn debuut nog niet bepaald waard.

PSG draait het helemaal om

PSG zocht daarna de aanval en leek wat terug te doen via Fabian Ruiz, maar die goal werd afgekeurd. Het werd in de slotfase echter toch nog spannend nadat invaller Lee Kang-In vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnenschoot. PSG bleef jagen op de gelijkmaker en in de vierde minuut van de blessuretijd maakte Goncalo Ramos ook nog de 2-2.

Penalty's moesten daardoor uitwijzen welke club de opvolger werd van Real Madrid, dat de prijs vorig jaar won. Vitinha was namens PSG de eerste die miste, maar even later overkwam ook Van de Ven dat en na de misser van Mathys Tel trok de CL-winnaar alsnog aan het langste eind.

Unieke winnaar

Het was op voorhand al duidelijk dat de Super Cup een nieuwe winnaar zou gaan krijgen, want beide ploegen hadden de beker nog nooit gewonnen. PSG mocht als winnaar van de Europacup II in 1996 wel een keertje strijden om de titel en dat verliep dramatisch. De Super Cup werd toen nog over twee duels gespeeld en Juventus liet niets heel van de Franse club: het werd 9-2 voor De Oude Dame over twee duels. Spurs speelde voor het eerst om de beker.

De Super Cup wordt sinds 2000 gespeeld tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League (voorheen UEFA Cup). Van de vorige 25 keer trok de CL-winnaar 17 keer aan het langste eind. In de afgelopen twaalf jaar lukte het alleen Atlético Madrid in 2018 om als EL-kampioen de beker te pakken en dat blijft dus zo.