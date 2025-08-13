Gianluigi Donnarumma heeft hard uitgehaald naar Paris Saint-Germain nadat hij plots uit de selectie werd gezet. De Italiaanse topkeeper lijkt op weg naar de uitgang en spreekt zich uit over de persoon die hem naar de uitgang wil verwijzen in Parijs. Via Instagram nam Donnarumma al emotioneel afscheid van de fans.

Nog geen 24 uur na de aankondiging dat hij ontbreekt in de selectie voor de Europese Supercup tegen Tottenham, liet Donnarumma van zich horen. "Vanaf mijn eerste dag hier heb ik alles gegeven – op en naast het veld – om mijn plek te verdienen en het doel van Paris Saint-Germain te verdedigen. Helaas heeft iemand besloten dat ik geen deel meer mag uitmaken van de groep", schreef hij verontwaardigd op zijn Instagram.

In zijn afscheidsbrief bedankte de doelman niet alleen de supporters, maar ook zijn teamgenoten, die hij zijn 'tweede familie' noemde. "Jullie steun betekent alles voor mij. Ik zal de magische avonden, de emoties en het gevoel van thuiskomen altijd koesteren", blikt hij geëmotioneerd terug op zijn tijd in Frankrijk.

Luis Enrique kiest voor ander type keeper

PSG-trainer Luis Enrique nam openlijk de verantwoordelijkheid voor het vertrek van Donnarumma. "Het is mijn beslissing, 100 procent", zei de Spanjaard. "Gigio is één van de beste keepers ter wereld, maar ik wil een ander type doelman." Zijn keuze viel op Lucas Chevalier, de 23-jarige Fransman die voor 40 miljoen euro overkwam van Lille.

Maar er speelt meer dan alleen sportieve redenen. Donnarumma weigerde een salarisverlaging van zijn netto 12,5 miljoen euro, terwijl de Qatarese eigenaren een salarisplafond hebben ingevoerd. Daardoor gaat hij zijn laatste contractjaar in, en probeert PSG hem deze zomer nog te verkopen.

Einde PSG-tijdperk voor Donnarumma

De Parijse club vraagt naar verluidt 50 miljoen euro voor de Italiaanse international. Manchester City wordt genoemd als belangrijkste kandidaat, waar Pep Guardiola hem zou zien als opvolger van Ederson. De Braziliaan staat op zijn beurt op het punt om naar Galatasaray te verkassen. Het is inmiddels wel duidelijk dat Donnarumma het Parc des Princes zal verlaten, toch zal hij gehoopt hebben op een mooier afscheid.

Zware beschuldigingen aan adres van PSG-verdediger

Donnarumma is niet de enige PSG-ster die momenteel in de spotlights staat – en niet vanwege sportieve prestaties. Ploeggenoot Achraf Hakimi (26) wordt in Frankrijk verdacht van verkrachting. Het Openbaar Ministerie in Nanterre zegt voldoende bewijs te hebben om tot vervolging over te gaan, al ontkent de Marokkaanse rechtsback alle aantijgingen. Als het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, riskeert Hakimi een celstraf van maximaal vijftien jaar.

Hakimi gaf begin dit jaar in een interview al aan dat zijn succes ook een keerzijde heeft. "De waarheid is dat als je succesvol bent en alles gaat lekker, mensen je zien als een makkelijk doelwit", zei hij destijds. "Bepaalde mensen willen misbruik van je maken. Dat heeft me laten inzien dat je veel mensen om je heen niet kan vertrouwen."

