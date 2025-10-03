AZ-middenvelder Peer Koopmeiners had in de uitwedstrijd tegen AEK Larnaca na een rode kaart voor verdediger Alexandre Penetra na anderhalve minuut nog maar negen medespelers. De ploeg van Maarten Martens ging vervolgens met 4-0 kansloos onderuit op Cyprus en dacht zorgt voor diepe teleurstelling bij de middenvelder.

"Deze komt hard aan", zei Koopmeiners bij Ziggo Sport na het eerste duel van AZ in het hoofdtoernooi van de Conference League.

Koopmeiners moest achterin de plaats innemen van Penetra. Ook na de 1-0 voor de thuisploeg zag hij nog mogelijkheden. "Je zit dan nog in de wedstrijd, dan moeten wij goed genoeg zijn om iets terug te doen. Maar we gaven te veel kansen weg", keek hij terug. "Die rode kaart was wel een sleutelmoment. Het was te weinig wat we daarna hebben laten zien. De tank was te snel leeg."

Maarten Martens

Coach Martens geeft tegenover Ziggo Sport aan hoe de sfeer in de kleedkamer van AZ eraan toe was na de 4-0 nederlaag. "De stemming was niet goed. Dit was een dag dat het niet goed ging. Dat was eigenlijk al na een paar minuten. We kunnen hier nu heel veel over zeggen, maar we moeten toch vooruit kijken."

De trainer is ook van mening dat de rode kaart die AZ al vroeg kreeg niet onterecht was. "Penetra die kort wil dekken en hem dan op zijn achillespees raakt. Dat heb ik niet live gezien, maar na het terugzien van de beelden zie je dat hij hem daar wel raakt. Je kan erover discussiëren, maar je kan die kaart uiteindelijk best geven. Ik denk alleen dat we niet zo vroeg in de wedstrijd in het gevaar mogen komen om die scheidsrechter de keus te geven om rood te trekken."

Na de rode kaart probeerde Martens AZ op te richten met een wisseling in het systeem, maar ook dat hielp niets. "We hebben te veel duels in de zestien meter verloren na de omzetting. Al met al zijn wij daar niet mans genoeg geweest en waren zij beter. Daaruit hebben zij die goals gemaakt. Dan probeer je van alles, maar ik kan die jongens niets verwijten. We proberen nog druk te zetten, maar overall was het niet onze dag."