De jeugdopleiding van AZ stond jarenlang bekend om het voortbrengen van ideale schoonzonen, met spelers zoals Teun Koopmeiners en Calvin Stengs als perfecte voorbeelden. AZ heeft zich dit seizoen echter ontpopt tot een ploeg die vooral de aandacht trekt door een opvallend hoog aantal gele en rode kaarten.

Nog nooit pakte een ploeg in de geschiedenis van de Eredivisie zoveel kaarten in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen als AZ dit jaar. De teller staat al op 26 gele kaarten en één rode kaart. Wanneer de Europese wedstrijden (inclusief de voorrondes) worden meegeteld, loopt dit aantal zelfs op tot 42 gele kaarten en twee rode kaarten. Tijdens de Conference League-wedstrijd tegen AEK Larnaca kwamen daar nog eens drie gele en een rode kaart bij. Dat brengt het totaal op 45 keer geel en 3 keer rood in 13,5 officiële duels.

Vroege rode kaart in Conference League

De rode kaart tegen AEK Larnaca kwam al na drie minuten, toen Alexandre Penetra een gevaarlijke tackle inzette. De Portugese verdediger stapte op de enkel van zijn directe tegenstander, wat resulteerde in een terechte rode kaart. Hoewel Penetra naar eigen zeggen 'kort wilde zitten' bij zijn tegenstander, ging hij duidelijk over de schreef.

Negatief record in de Eredivisie

AZ voegde eerder ook al een nieuw, ongewenst hoofdstuk toe aan de historie in de Eredivisie door een recordaantal kaarten te verzamelen. Waar NAC Breda (2006) en Fortuna Sittard (2023) de eerste zeven competitiewedstrijden op 22 kaarten bleven steken, heeft AZ dat aantal dit seizoen overtroffen met maar liefst 24 gele kaarten en één rode prent.

'Wij zijn geen schopploeg'

Ondanks de vele kaarten, weigert Martens AZ te zien als een onsportieve 'schopploeg'. "Dat vind ik niet, maar we krijgen wel veel gele kaarten. Je moet de scheidsrechter niet in de gelegenheid brengen om een kaart te geven. Dat is ons niet goed genoeg gelukt. Maar er zitten er ook wel een paar bij waarvan ik denk: hoe kan dit nu geel zijn?", nuanceerde de AZ-trainer eerder bij ESPN.

AEK Larnaca - AZ

Larnaca werkte de bal halverwege de eerste helft in één aanval twee keer op de lat. Engeltje op de schouder, zou je zeggen, maar even later was het wel raak. In de 25ste minuut redde keeper Owuso-Oduro eerst nog knap op een inzet van Riad Bajic, maar was Waldo Rubio er als de kippen bij om de losse bal op de doellijn in het netje te werken: 1-0. Vlak na rust werd de rampavond compleet met de 2-0 voor de thuisploeg.

