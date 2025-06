In Amerika mag dan het hele voetbal draaien om sterspeler Lionel Messi, die bij Inter Miami nog steeds zijn klasse laat zien. Voetbalfans in de rest van de wereld zagen zondagavond pijnlijke beelden. Een Messi vol ongeloof, pest in zijn lijf en een houding die boekdelen spreekt.

Vijf dagen na zijn 38ste verjaardag mocht Messi het namelijk opnemen tegen zijn voormalige team Paris Saint-Germain. In de achtste finales van het WK voor clubs was de Franse topploeg de tegenstander van Inter Miami. Er was hoop en verwachting dat Messi misschien nog één keer kon schitteren tegen een topclub uit Europa. Maar de Champions League-winnaar kende geen genade voor de voormalig ster.

Vernedering

Messie zei eerder al dat de twee jaar die hij in de Franse hoofdstad speelde 'niet prettig' voor hem waren. Dat kwam onder andere door een ruzie met ploeggenoot Vitinha, met wie hij zondag weer oog in oog kwam te staan. Dat het WK voor clubs in Amerika meer is dan een seizoensafsluiter, liet PSG vanaf minuut één zien. Medelijden met Messi was er niet. Via goals van Joao Neves, Achraf Hakimi en een eigen goal van Messi's ploeg- en landgenoot Tomas Aviles zorgden voor een vernedering.

Lionel Messi tijdens PSG - Inter Miami oog in oog met voormalig ploeggenoot waar hij ruzie mee kreeg Het lot brengt Lionel Messi en Vitinha opnieuw samen in de achtste finales van het WK voor clubs. Een hereniging vol symboliek, want Inter Miami en PSG treffen elkaar in een duel met een pikant achtergrondverhaal: de spanning tussen de twee spelers toen ze in 2023 de kleedkamer in Parijs deelden.

Gebogen hoofd, hangende schouders, gezicht op onweer

Al voor rust stond er een dikke 4-0 voorsprong van PSG op het scorebord van het Mercedes Benz-stadion in Atlanta. En telkens moest Messi zich na een Parijse goal melden in de middenstip voor een aftrap. Dat gebeurde dus liefst vier keer voor rust en met elke keer werd zijn houding neerslachtiger. Met gebogen hoofd, hangende schouders en een gezicht vol onweer en berusting deed hij zijn plichtplegingen. In de tweede helft bleef het bij die 4-0-stand, waardoor een heftigere vernedering uitbleef.

Transfer voor Messi?

PSG gaat op een uiterst simpele manier door naar de kwartfinales van het WK voor clubs. Bij de laatste acht wacht de winnaar van het duel tussen Bayern München en Flamengo. Voor Messi zit het seizoen er helemaal op. Mogelijk gaat hij nog een transfer maken, want er zou tijdens het WK in Amerika gesprekken gepland zijn met bijvoorbeeld Al-Hilal uit Saoedi-Arabië.