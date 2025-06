Het lot brengt Lionel Messi en Vitinha opnieuw samen in de achtste finales van het WK voor clubs. Een hereniging vol symboliek, want Inter Miami en PSG treffen elkaar in een duel met een pikant achtergrondverhaal: de spanning tussen de twee spelers toen ze in 2023 de kleedkamer in Parijs deelden.

In 2023 waren de Argentijn en de Portugees hoofdrolspelers in een moment van grote spanning tijdens een PSG-training. Zondag staan ze weer tegenover elkaar tijdens PSG - Inter Miami in de achtste finales van het WK voor clubs.

'Je bent niet alleen zwak'

Zoals L'Équipe destijds meldde, raakten Messi en Vitinha slaags tijdens een PSG-training. De Argentijnse sterspeler, zichtbaar ontevreden na een stevige tackle van de Portugees, zou tegen hem gezegd hebben: "Je bent niet alleen zwak, je doet me ook nog eens pijn." De harde en onverwachte woorden zorgden voor schokgolven binnen en buiten de club en leidden tot speculaties dat de middenvelder overwoog om Parijs te verlaten vanwege het incident.

Dit is het megasalaris van Lionel Messi bij Inter Miami: Cristiano Ronaldo verdient honderden miljoenen meer Lionel Messi zit er financieel al jaren warmpjes bij en dat gaat de komende tijd ook niet veranderen. De inmiddels 38-jarige topvoetballer krijgt een fors salaris bij Inter Miami FC. In de Verenigde Staten is er geen enkele voetballer die zoveel krijgt als de Argentijn. In dit artikel lees je wat hij precies opstrijkt.

Weer tegenover elkaar

Vitinha reageerde destijds op sociale media en ontkende het gerucht. Ondanks de ontkenning bleef het onduidelijk of Vitinha het incident zelf ontkende of alleen het vermeende vertrekverzoek. Twee jaar later staan de twee opnieuw tegenover elkaar... in een totaal andere setting.

Stervoetballer Lionel Messi beleeft intieme momenten met zijn vrouw: 'Zo mooi' Argentijnse topvoetballer Lionel Messi vierde dinsdag zijn 38e verjaardag. Dt deed hij erg uitbundig, samen met zijn vrouw Antonella Roccuzzo. Zij deelde een aantal intieme beelden van het feest.

'Die jaren in Parijs waren niet prettig'

Messi, nu de grote ster van Inter Miami, verliet Parijs met openlijke kritiek op de Franse club. In een interview met Apple Music zei hij: "Deze twee jaar in Parijs waren niet prettig voor mij. Ik was niet gelukkig in het dagelijks leven, met de trainingen, de wedstrijden... Het heeft lang geduurd om me aan al dat aan te passen."

Lionel Messi werd smoorverliefd op jonge Nederlandse: 'Deed er alles aan om in haar buurt te komen' Lionel Messi is inmiddels 38 jaar en is al zo'n twintig jaar een fenomeen als voetballer. De Argentijn speelt nu voor Inter Miami, maar beleefde zijn echte doorbraak bij het grote publiek in Nederland. Nu blijkt dat hij toen niet alleen zijn voeten, maar ook zijn hart liet spreken.

Nieuwe confrontatie?

Vitinha is inmiddels uitgegroeid tot een van de steunpilaren van het PSG van Luis Enrique en heeft ook zijn plek in het Portugese nationale elftal verstevigd, met een Nations League-titel en een Champions League-overwinning op zijn naam. De hereniging tussen de twee zal ongetwijfeld met argusogen worden gevolgd - zo niet voor een nieuwe confrontatie, dan toch vanwege de symboliek van een verleden dat tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreekt.