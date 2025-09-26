Sergio Busquets heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. De 37-jarige Spaanse middenvelder van Inter Miami hangt na het huidige MLS-seizoen zijn schoenen aan de wilgen.

"Dit zijn mijn laatste maanden op het veld. Ik ga met pensioen, heel blij, trots, voldaan en vooral dankbaar", zei de 37-jarige Busquets in een video op Instagram. "Ik wil iedereen bedanken en het voetbal in het bijzonder. Dat zal altijd een onderdeel van mijn leven blijven. Ook wil ik FC Barcelona bedanken. De club van mijn leven waar ik mijn jeugd heb gespendeerd. Ik heb prachtige momenten mee mogen maken en titels mogen pakken. Dat zal ik nooit vergeten. Ook dank ik het Spaanse team en Inter Miami."

Busquets, een elegante, behendige speler, bekend om zijn rust aan de bal, wordt algemeen beschouwd als een van de beste verdedigende middenvelders in de geschiedenis.

Rijke carrière

Hij was een sleutelfiguur in negen landskampioenschappen van Barcelona en hielp de club ook aan drie Champions League-titels. Met het Spaanse nationale team won hij het WK van 2010, door in de finale het Nederlands elftal te verslaan na verlenging. Twee jaar later werd Busquets met Spanje ook Europees kampioen. Hij speelde 143 interlands.

In 2023 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich bij Inter Miami aansloot bij zijn voormalige ploeggenoot bij Barcelona, Lionel Messi.

WK 2010

Busquets had ook een belangrijke bijdrage in de voor Nederland dramatisch verlopen WK-finale van 2010. De Spaanse middenvelder stond aan de aftrap en zag in de verlenging zijn goede vriend en teamgenoot Andres Iniesta de winnende maken. Daarmee dompelde Spanje Nederland in rouw, maar Busquets pakte zijn eerste titel met zijn thuisland.

Het is nog niet bekend wat Busquets na zijn loopbaan wil gaan doen. Tegenover RAC1 zei hij wel eerder dat een trainerscarrière hem leuk lijkt. "Ik zou heel graag mijn trainerspapieren halen en het proberen. Ik denk dat ik de kennis heb, maar het lastige is om 25 spelers, met ieder hun eigen problemen, goed te kunnen managen."