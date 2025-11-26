Troy Parrott is inmiddels helemaal terug op aarde na zijn heldenrol bij Ierland in de WK-kwalificatie. Toch werd er op zijn laatste persconferentie nog een opvallende vraag gesteld over de herstelmaaltijd van de spits na de wedstrijd tegen Hongarije en dan verschijnt er een lachje op het gezicht van de spits.

Het verhaal van de Ierse volksheld Parrott is inmiddels bekend. Ierland had in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije een overwinning nodig om nog enigszins zicht te houden op plaatsing voor het WK. Parrott maakte al twee cruciale doelpunten, maar in de absolute slotfase maakte hij de 3-2 en zorgde daarmee voor een geluksexplosie in Ierland. De Ieren wonnen en kunnen zich daardoor mogelijk alsnog plaatsen voor het WK.

Ierland zat in de kwalificatiepoule met Portugal, Hongarije en Armenië. Bij het ingaan van de laatste kwalificatiewedstrijd was al duidelijk dat Armenië als laatste in de poule eindigde en Portugal als eerste. Hongarije en de Ieren vochten dus om plek 2 en een ticket voor de play-offs van de WK-kwalificatie. Ierland won die strijd en moet het in een eerste strijd om het WK-ticket opnemen tegen Tsjechië.

Na de wedstrijd tegen Hongarije werd Parrott gespot in een restaurant waar je niet direct aan zou denken bij een herstelmaaltijd: de KFC. De spits speelt donderdag met AZ in de Conference League tegen het Ierse Shelbourne en zat daarom logischerwijs op de persconferentie. Daar vertelde hij over zijn KFC-bezoek. "Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van de KFC, maar het was een minuut van het hotel vandaan en mijn familie wilde het halen. Dus ik had geen keus. Het was volgens mij een Zinger Burger of iets, maar het was prima. Het was vers dus daar was ik al blij mee."

Bekende tegenstander voor Parrott

AZ speelt dus donderdag een Conference League-wedstrijd tegen Shelbourne, de huidige nummer drie van de Ierse competitie. Dat doet hem terugdenken aan de weken die hij bij het Ierse elftal meemaakte. "Waarschijnlijk de beste week uit mijn leven. Het is nog altijd geweldig om terug te kijken op deze momenten. Ik ben nu weer op aarde en focus me op AZ." AZ kan met een overwinning op Shelbourne een grote stap zetten richting de Conference League-plaatsen die na de League-fase recht geven op play-offs.

