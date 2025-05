'Ik heb het gevoel dat het geluk op is bij Ajax': vrees dat 'het misgaat' bij koploper Eredivisie

Ajax zit vlak voor het einde van de Eredivisie in de hoek waar de klappen vallen. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht met Pasen en vervolgens het 1-1 gelijkspel tegen Sparta is de riante voorsprong van de Amsterdammers op PSV geslonken. De vrees is dat het zeker lijkende kampioenschap alsnog vergooid wordt.

Vincent van der Voort is meer dan alleen een ex-profdarter. De 49-jarige Nederlander is ook groot fan van Ajax en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Sportnieuws.nl zette hem al eens in als podcastmaker rond PSV - Ajax en hij ziet de bui nu al hangen. De kater waarmee hij op de bank naar Ajax - Sparta keek, werd alleen maar groter naarmate de wedstrijd vorderde.

'Het was verschrikkelijk'

"Ik heb me er niet beter door gevoeld", zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij keek de wedstrijd met een kater van Koningsnacht. "Het eerste uur was verschrikkelijk. Pas toen Wout Weghorst erin kwam, veranderde er wat. Toen hadden we nog kunnen winnen, maar ik heb nu het gevoel dat het geluk op is voor Ajax." PSV kan vanavond bij een zege op Fortuna Sittard het gat met koploper Ajax verkleinen tot vier punten, met drie duels te gaan.

'Het kan nog steeds misgaan'

Van der Voort heeft 'nooit gezegd' dat Ajax zomaar kampioen zou worden. Hij vreest nog steeds het ergste scenario. "Het is elke week zo billenknijpen, dat we gewoon niet zomaar kampioen worden. Het kan nog steeds misgaan." Ajax is dit weekend vrij, omdat het de wedstrijd tegen FC Utrecht met Pasen al moest spelen.

