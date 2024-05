'Ik word nergens in betrokken': John van 't Schip heeft geen idee hoe toekomst bij Ajax eruitziet

John van 't Schip was dit seizoen de redder van Ajax, door in te stappen op het moment dat het héél slecht ging met de club. De afspraak was dat hij het seizoen zou afmaken als trainer en dat hij vervolgens een andere rol zou krijgen. Van 't Schip heeft alleen nog geen enkel idee wat dat wordt.

"Ik word nergens in betrokken", zei Van 't Schip tegen het AD, toen hem werd gevraagd wat zijn rol volgend seizoen zal worden. Het bestuur van Ajax is momenteel aan het bekijken hoe de technische staf eruit komt te zien. Eerst zou Van 't Schip head of coaching worden bij Ajax, maar hij gaf aan liever een andere functie in te vullen.

'Communicatie kan altijd beter'

"Misschien komt dat nog", zegt Van 't Schip over het gebrek aan communicatie tussen bestuur en de trainer. "Alex Kroes is net in functie, wij waren met de staf druk de afgelopen weken met het halen van plek 5. Maar in de communicatie kan dat uiteraard altijd beter, omdat je moet weten of een speler wel of niet blijft."

"Dat heeft effect op zo'n speler en daarom is het belangrijk dat er goede communicatie is. Of ik het vreemd vind dat ik er niet bij betrokken ben? Het is een keuze van de directie waar ik niet te veel op inga."

Opvolging van Maurice Steijn

Van 't Schip kwam aan het roer bij Ajax na het ontslag van Steijn, die vijf punten had gepakt in zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden als Ajax-trainer. Het spel onder Van 't Schip was niet per se hoogstaand, maar er werden wel meer punten gepakt. De Amsterdammers klommen op naar de vijfde plek in de Nederlandse competitie. In 24 Eredivisie-wedstrijden verloor Ajax onder Van 't Schip nog maar drie keer.

Volgend seizoen lijkt Francesco Farioli de grootste kanshebber om de trainer van Ajax te worden. Momenteel is de 35-jarige Italiaan de trainer van Nice, waar hij mooi spel laat zien. Nice staat vijfde in de Franse competitie.