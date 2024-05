Alex Kroes handelt bij Ajax op de 'Engelse methode' en hoopt komende week al nieuwe trainer te hebben

Ajax heeft definitief een streep gezet door de naam van Erik ten Hag als nieuwe trainer en schaakt nog maar op twee borden. Maar dat doet de Amsterdamse club wel op de twee borden tegelijkertijd. Er zijn nog twee namen in de race voor de vacature in de Johan Cruijff Arena en er is geen favoriet.

De Telegraaf weet dat de club bezig is met zowel Graham Potter als Francesco Farioli. En geen van hen is een duidelijke favoriet voor de functie van hoofdtrainer van Ajax 1 voor komend seizoen. Technisch directeur Alex Kroes hanteert met deze tactiek de 'Engelse methode': door met allebei de trainers tegelijkertijd te onderhandelen, houdt Ajax een sterke onderhandelingspositie.

'Fifty-fifty'

'Hoewel velen er vanuit gaan dat de bij Chelsea ontslagen Potter nu op 1 staat en OGC Nice-coach Farioli het alternatief is, zeggen bronnen rondom de onderhandelingen dat het fifty-fifty is en er op twee borden tegelijk wordt geschaakt', schrijft de krant zaterdagochtend.

Komende week presentatie

Ajax wil komende week al bekendmaken wie van de twee het wordt. In de tussentijd moet de huidige trainer John van 't Schip Ajax in de laatste drie wedstrijden van de Eredivisie naar plek 5 loodsen, om in ieder geval zeker te zijn van (voorrondes van) Europees voetbal. Zondag om 14:30 uur wacht de uitwedstrijd bij FC Volendam.

Kleine hoop op groepsfase

Ajax zou ook nog, als het vijfde wordt, de voorronden over kunnen slaan. Dan is de club wel afhankelijk van Europese clubs die dit seizoen nog het een en ander moeten presteren. Check hier op wie Ajax moet hopen om rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League te mogen, in plaats van naar de voorronden van hetzelfde toernooi.