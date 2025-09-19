Er was veel te doen om de Ballon d'Or-ceremonie van vorig jaar. Real Madrid besloot de uitreiking te boycotten toen het hoorde dat steraanvaller Vinicius Junior er niet met de prijs vandoor zou gaan. De Madrilenen zijn nog steeds boos en zetten de boycot voort.

Real Madrid heeft al bevestigd dat ze aanstaande maandag niet aanwezig zullen zijn bij het Gouden Bal-gala, dat plaatsvindt in het Théâtre du Châtelet in Parijs. De controverse van vorig jaar, toen de delegatie van de Koninklijke op het laatste moment afhaakte na het nieuws dat niet Vinicius, maar Rodri de winnaar was, zit ze nog steeds diep. De boycot wordt dit jaar dan ook voortgezet.

Kylian Mbappé

De opvallende boycot van de door France Football georganiseerde ceremonie geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor de grootste ambassadeur van het Franse voetbal in Spanje en daarbuiten: Kylian Mbappé. In een interview met CBS na de Champions League-wedstrijd liet de sterspeler weten dat hij hoopt dat Dembélé de prijs wint en dat hij de uitreiking zelf vanuit huis zal volgen.

"Om te winnen, moet je prijzen pakken, dus ik moet mijn club helpen winnen, en dan zien we wel. Ik zou blij zijn als Dembélé wint, want hij is mijn vriend en ik steun hem vanaf het begin. Ik zal kijken op tv en hoop dat hij wint", aldus Mbappé.

Mbappé is zich ervan bewust dat hij niet de winnaar zal zijn. Net als de andere twee genomineerden uit de 30 kandidaten – Bellingham en Vinicius – die ook niet aanwezig zullen zijn bij het gala in Parijs.

Sterke start

De Franse spits is sterk aan het seizoen begonnen en hoopt nu al op een plek tussen de favorieten voor de volgende editie. Voor de winnaar van vorig jaar is het duidelijk waarom hij deze keer achterbleef: ondanks zijn 44 goals in 59 wedstrijden pakte hij met Real geen grote prijzen, zoals La Liga, de Champions League of de Copa del Rey.