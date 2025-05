In opspraak geraakte Engelse sportpresentator stopt eerder dan verwacht

De Engelse voetbalpresentator Gary Lineker vertrekt eerder dan verwacht bij de BBC. De presentator van het iconische Match of the Day is opnieuw in opspraak geraakt na een anti-Israël-bericht op sociale media. Zijn afscheid wordt mogelijk vandaag aangekondigd.

De 64-jarige oud-voetballer en presentator vertrekt volgend weekend, na de laatste speelronde van de Premier League. Hij presenteert nog eenmaal Match of the Day - waar de samenvattingen van het voetbalweekend te zien zijn - en gaat daarna zijn eigen pad op. Dat meldt de BBC.

Vervroegd afscheid

Dat Lineker zou stoppen als presentator van het populaire voetbalprogramma was bekend. Hij was 25 jaar lang het gezicht van Match of the Day. Na zijn vertrek zou hij echter alsnog actief blijven als verslaggever bij de BBC voor onder meer de FA Cup en het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar dat lijkt niet meer te gebeuren.

'Er wordt begrepen dat Lineker, die te boek staat als de bestbetaalde presentator van de BBC, in 2026 ook niet langer de verslaggeving van het WK voor de omroep zal verzorgen', schrijft de Engelse omroep.

In opspraak

Het nieuws volgt nadat Lineker opnieuw in opspraak raakte na een post op sociale media. Hij deelde een video afkomstig van de anti-Joodse groep ‘Palestine Lobby’. In de video werd ook een rat-emoji gebruikt, iets wat historisch gezien slecht valt bij de Joodse gemeenschap.

Lineker moest zijn excuses maken. "Ik zou nooit bewust iets antisemitisch delen. Dat gaat volledig in tegen alles waar ik in geloof. Ik heb de post verwijderd verwijderd toen ik me bewust werd van het probleem. Het was een fout van mijn kant, waarvoor ik mijn oprechte excuses aanbied."

Laatste uitzending

Op 25 mei presenteert Lineker zijn laatste uitzending van Match of the Day. Kelly Cates, Mark Chapman en Gabby Logan worden na de zomer de nieuwe presentatoren.

