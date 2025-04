Indrukwekkende Jong Oranje-speler maakt voor ruim 15 miljoen euro overstap naar Duitse topclub

Het is eindelijk rond: Ezechiel Banzuzi gaat na dit seizoen voor RB Leipzig spelen. De Duitse topclub heeft de 20-jarige Nederlander voor vijftien miljoen euro overgenomen van OH Leuven.

De technisch directeur van de Belgische club, Gyorgy Csepregi, zei in februari al dat hij de Belgische competitie was ontgroeid. Voor OH Leuven betekent dit een recordtransfer. Het bedrag zou met bonussen nog kunnen oplopen tot zestien miljoen euro.

De middenvelder van 1,91 meter speelt sinds de zomer van 2023 bij Leuven, dat hem voor ruim één miljoen overnam van NAC Breda. Dit seizoen was hij goed voor twee goals en zes assists in de Pro League. Banzuzi ontbrak afgelopen weekend uit voorzorg in de selectie, maar speelt de rest van de play-offcompetitie om Europees voetbal wel mee.

Xavi Simons heeft met RB Leipzig 'nieuwe impuls nodig': 'We hebben alles geprobeerd' Een grote verandering voor Nederlanders Xavi Simons en Lutsharel Geertruida bij RB Leipzig. De Bundesliga-club heeft een ingrijpend besluit genomen na tegenvallende resultaten. "We hebben alles geprobeerd om zaken te veranderen."

Xavi Simons

Banzuzi wordt bij RB Leipzig ploeggenoot van Xavi Simons. De Duitse club huurde de 21-jarige aanvallende middenvelder eigenlijk van Paris Saint-Germain, maar nam hem deze winter definitief over voor een bedrag van vijftig miljoen euro. Ook Lutsharel Geertruida speelt bij de Duitse topclub. Leipzig betaalde afgelopen zomer twintig miljoen euro aan Feyenoord voor de 24-jarige verdediger.

"Ik ben erg blij dat mijn toekomst in Leipzig ligt", zei Banzuzi op de site van Leipzig. "Deze club staat bekend als de perfecte plek voor jonge spelers om hun spel op het hoogste niveau te ontwikkelen, daar zijn talloze voorbeelden van. De club maakte duidelijk dat ze mij echt wilden contracteren en ook duidelijke plannen had voor mijn toekomst hier."

Krankzinnig einde bij Jong Oranje tegen Italië na tweemaal rood: 'Ontlading tot de max' Een mirakeltje. Dat is wat er gebeurde bij Jong Italië tegen Jong Oranje: 1-2. De winnende goal van de Nederlanders viel in de slotseconde van de extra tijd. En op dat moment stond Nederland met negen man, na twee rode prenten!

Jong Oranje

Banzuzi is sinds oktober 2024 international van Jong Oranje en zat sindsdien iedere keer bij de selectie. Het lijkt er dan ook ten zeerste op dat hij komende zomer meedoet aan het EK onder 21. Het toernooi in Slowakije begint op 11 juni.