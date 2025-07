Inter en AC Milan maken zich op een bijzondere manier klaar voor het volgende seizoen. Volgens Italiaanse bronnen weren de clubs duizenden ultra's vanwege vermeende banden met de maffia.

Honderden aanvragen voor seizoenkaarten zijn hierdoor afgewezen, dat meldt onder meer de Corriere della Sera. Een deel van deze supporters wordt onderzocht vanwege vermeende banden met de maffia.

Italiaanse autoriteiten verdenken leden van de ultras-groepen van betrokkenheid bij de zwarte markt voor tickets, drugshandel en afpersing, gelinkt aan de Calabrische maffia 'Ndrangheta.

Gezichtsherkenning

Naast het weren van ultra's met een criminele achtergrond, voeren de clubs ook andere veiligheidsmaatregelen door. De groeperingen Curva Nord (Inter) en Curva Sud (AC Milan) mogen hun namen in de toekomst niet meer gebruiken. In het stadion wordt een nieuw veiligheidssysteem geïntroduceerd met gezichtsherkenningscamera's. Dit project zou ook in andere Italiaanse stadions kunnen worden toegepast.

WK voor clubs

Inter, met Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, hebben weinig van een rustige voetbalzomer kunnen genieten. De club was actief op het WK voor clubs in der Verenigde Staten. Ze overleefden de groepsfase, maar werden bij de laatste 16 verrassend uitgeschakeld door het Braziliaanse Fluminense. De eerste competitiewedstrijd in de Serie A staat op 25 augustus op het programma.

AC Milan was niet actief op het WK voor clubs en kan zich op een normalere manier voorbereiden op het nieuwe seizoen. Toch is de club van trainer Masimiliano Allegri ook vooral op reis. Op woensdag 23 juli speelt de club tegen Liverpool. Maar dat doen ze niet in Italië, de wedstrijd wordt in Singapore gespeeld. Drie dagen later speelt AC Milan tegen Liverpool in Hongkong.

