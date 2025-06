De wedstrijd tussen Inter en River Plate op het WK voor Clubs eindigde in complete chaos. Denzel Dumfries raakte na het laatste fluitsignaal verwikkeld in een verhitte confrontatie met Marcos Acuña, dezelfde speler met wie hij ook tijdens het WK in Qatar botste. Terwijl woedende tegenstanders hem belaagden en voorwerpen vanaf de tribunes werden gegooid, vluchtte de Nederlander richting de catacomben.

Het duel zelf was al beladen. River Plate speelde met het mes tussen de tanden en schuwde stevige duels niet. Na de rode kaart voor Lucas Martínez Quarta werd de sfeer op het veld nóg grimmiger. Inter benutte de man-meer-situatie via doelpunten van Francesco Esposito en Alessandro Bastoni, maar op dat moment kookte de frustratie bij de Argentijnen al over.

Dumfries doelwit van woede-uitbarsting Argentijnen

Na de 2-0 laaide het vuurtje pas echt op. Acuña zette een harde charge in op Dumfries, waarop de Nederlander direct verhaal ging halen. De twee kregen geel – Montiel zelfs zijn tweede, dus rood – en de boel dreigde volledig te ontsporen. Na het laatste fluitsignaal ging Acuña opnieuw verhaal halen en moest door ploeggenoten worden tegengehouden toen hij Dumfries achterna ging richting de spelerstunnel.

Tijdens zijn terugtocht naar binnen werd Dumfries bovendien bekogeld met voorwerpen vanaf de tribunes, terwijl op het veld nog steeds opstootjes uitbraken tussen spelers en stafleden van beide ploegen.

🚨 ACUNA AND DUMFRIES FIGHT AFTER THE GAME 🤯🔥pic.twitter.com/JrnldVfPyZ — KinG £ (@xKGx__) June 26, 2025

WK-clash krijgt venijnig vervolg in Seattle

De aanvaring komt niet uit de lucht vallen. Tijdens het WK in Qatar 2022 botsten Dumfries en Acuña al stevig in de verhitte kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Toen leidde het tot een massale vechtpartij na de strafschoppenserie. Die oude wrok leek woensdag opnieuw op te vlammen in Seattle.

In de spelerstunnel liep de spanning nog verder op. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport moest Acuña daar opnieuw fysiek worden tegengehouden, terwijl anderen Dumfries op afstand hielden. De Nederlander bleef rustig en verklaarde na afloop dat er weliswaar harde woorden zijn gevallen, maar dat hij geen racistische opmerkingen heeft gehoord.

Marcos Javier Acuña. pic.twitter.com/iOUy824qOW — River Play Digital (@RiverPlay_OK) June 26, 2025

Inter viert zege, River Plate druipt af

River-trainer Marcelo Gallardo erkende op de persconferentie dat zijn ploeg de controle verloor. "Wat er is gebeurd, vertegenwoordigt ons niet. Dit is niet het beeld dat ik van River Plate wil zien in de wereld. Het was echt een schande", sprak hij na afloop duidelijk.

Met de 2-0 overwinning verzekerde Inter zich van de groepswinst op het WK voor Clubs. Voor River Plate betekende de nederlaag de uitschakeling: de Argentijnen eindigen als derde in de groep en keren met lege handen huiswaarts. Maandagavond neemt Inter het in de achtste finales op tegen het Braziliaanse Fluminese.