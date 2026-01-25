Een interview van Etienne Vaessen na FC Groningen - Fortuna Sittard gaat inmiddels viraal in Nederland. De keeper van FC Groningen kon niet verkroppen dat de bezoekers er met hun manier van spelen met de drie punten vandoor gingen in het Eredivisie-duel.

"Effe serieus: dit is toch niet om aan te zien", zegt Vaessen bij RTV Noord na de 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Fortuna. FC Groningen kreeg een vervelende zondagmiddag voorgeschoteld. Het elftal van coach Dick Lukkien verloor in de Euroborg met 2-1 van Fortuna Sittard en zag aanvoerder Stije Resink met een blessure uitvallen. FC Groningen is de nummer 7 van de Eredivisie, Fortuna steeg naar de negende plaats.

Twee kansen, twee goals, drie punten

FC Groningen kwam in de zesde minuut via verdediger Dies Janse op 1-0. Kaj Sierhuis zette Fortuna in de twaalfde minuut met een schuiver in de hoek op 1-1. In de 32e minuut kwamen de bezoekers op 1-2 door een kopbal van Lance Duijvestijn. FC Groningen ging daarna tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker. Twee kansen, twee goals. Dat was genoeg voor Fortuna Sittard om te winnen. Verder creeërde de ploeg weinig.

'Anti-voetbal van Buijs'

Vaessen stond dan ook met een 'kutgevoel' na afloop de media te woord. "Het was een hele stugge tegenstander. Eigenlijk hebben ze maar twee kansen gehad. Dit anti-voetbal van Danny Buijs (trainer Fortuna, red.)... Ik stoor me daar zeker aan. Ze hebben de kwaliteiten waarschijnlijk niet om te voetballen, dus dan gaan ze zo voetballen. Ik zou niet graag voor zo'n ploeg willen spelen. Maar het is hun goed recht en zij hebben de drie punten."

'Ik zou niet in zo'n team willen voetballen'

Vaessen had duidelijk geen spijt van zijn woorden, want hij ging er nog verder op in. "Het is misschien slim van ze, maar ik zou niet in zo'n team willen voetballen. Dan kun je beter je contract verscheuren. Effe serieus: dit is toch niet om aan te zien? Misschien zit ik ook hoog in mijn irritatie zo net na onze nederlaag, maar ga gewoon lekker voetballen man. Daar word je ook vrolijk van op het veld." Over de arbitrage was de veelbesproken keeper ook al niet te spreken: "Hij gaf maar vijf minuten blessuretijd, maar ik heb het bijgehouden: het had zeker acht minuten moeten zijn."

Keeper Etienne Vaessen stoorde zich tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard vooral aan het 'anti-voetbal' van Danny Buijs. 'Ik zou niet in zo'n team willen spelen'.

