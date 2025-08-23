PSV nam zaterdagavond in de VriendenLoterij Eredivisie op tegen FC Groningen. De ploeg van Peter Bosz won met 4-2 dankzij een glasrol van invaller Esmir Bajraktarevic. Die had in twintig minuten zijn eerste twee doelpunten voor PSV te pakken.

Het openingsdoelpunt werd gemaakt door Guus Til. De middenvelder schoot in eerste instantie op de paal, maar in de herkansing was het toch raak. Er vond nog een check voor buitenspel plaats, maar daarvan bleek geen sprake. Slecht zeven minuten later maakt Brynjólfur Willumsson tegen de verhoudingen in de gelijkmaker.

Na rust maakte wissel Esmir Bajraktarevic razendsnel zijn eerste doelpunt voor de thuisploeg. Vervolgens wist ook Ruben van Bommel te scoren. Even later was het opnieuw raak voor de 20-jarige Bosniër.

Groningen deed nog wat terug met een goal van Mats Seuntjens. De wedstrijd leek echter al beslist en PSV won dan ook met 4-2.

Steunbetuiging Alassane Pléa

De spelers van PSV betraden het veld met shirts waarop de Franse boodschap 'Bon courage, Lasso' stond geschreven voor de geblesseerd geraakte Alassane Plea. Bovendien waren er op de tribune spandoeken te zien. In minuut 14 klonk er applaus in het Philips Stadion, voor de spits die met rugnummer 14 speelt.

PSV moet het maandenlang doen zonder Pléa. De 32-jarige aanvaller uit Frankrijk raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen FC Twente na een tackle van Robin Pröpper. De Eindhovense club verwacht dat Pléa sowieso in de eerste helft van de Eredivisie niet meer in actie komt.

Naast Pléa waren ook Mauro Júnior en Joey Veerman niet inzetbaar. Ricardo Pepi was wel weer teruggekeerd in de selectie. Hij begint op de bank, net als nieuwe aanwinst Paul Wanner. Beiden kwamen in minuut 86 het veld in. Dennis Man maakte als rechtsbuiten zijn basisdebuut.

