Invaller Frenkie de Jong bezorgt met waanzinnige assist Barça-ploeggenoot jubileumgoal

Frenkie de Jong speelde zondag een schitterende rol in de klinkende zege van 'zijn' FC Barcelona op Girona. De Nederlandse middenvelder moest welliswaar vanaf de bank beginnen, maar liet ook als invaller zijn klasse zien.

Met een waanzinnige assist stelde hij Barça-ploeggenoot Robert Lewandowski in staat om zijn jubileumgoal te maken. Op aangeven van De Jong tekende de Poolse spits voor zijn 25ste goal van het seizoen in La Liga. Maar de felicitaties gingen, ook van hem, naar De Jong.

Schitterende assist

De Oranje-international, die afgelopen interlandperiode zijn klasse liet zien bij het Nederlands elftal tegen Spanje, soleerde vanaf eigen helft om de Pool te laten scoren. Eerst draaide hij op schitterende wijze weg bij zijn directe tegenstander, waarna hij pas in de zestienmeter van Girona de bal afspeelde aan Lewandowski. Die kapte naar binnen en schoot in de verre hoek raak voor de 3-1.

'Met een agressieve Frenkie de Jong wordt het Nederlands elftal wereldkampioen' Het positieve gevoel rondom het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman is weer helemaal terug. Na de twee vermakelijke wedstrijden tegen Spanje, kijkt iedereen weer met plezier naar Oranje. Robert Maaskant ziet vooral nog één onderdeel waar Nederland in kan verbeteren. "Dat is gewoon tot het asociale af."

Klinkende zege

Het werd uiteindelijk 4-1 voor FC Barcelona. Lewandowski maakte ook de 2-1. Via een eigen goal van Girona-verdediger Ladislav Krejci was de thuisploeg op 1-0 gekomen. 'Vergeten' Oranje-klant Arnaut Danjuma zorgde op aangeven van Daley Blind voor de gelijkmaker. Frenkie de Jong viel na 67 minuten in en leverde tien minuten later zijn schitterende assist af. Ferran Torres tekende voor de laatste goal van de zonnige middag.

Klaar voor magische return

Door de klinkende zege en de drie punten is Barcelona na 29 duels in Spanje alleen koploper. De ploeg van trainer Hansi Flick wipte weer over Real Madrid heen en behoudt de voorsprong van drie punten. Met veel vertrouwen reist de ploeg woensdag af naar de Spaanse hoofdstad voor de return van de halve finale in de Spaanse beker Copa del Rey. Atletico Madrid is dan de tegenstander en de heenwedstrijd eindigde in een spectaculaire 4-4.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.