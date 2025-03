'Met een agressieve Frenkie de Jong wordt het Nederlands elftal wereldkampioen'

Het positieve gevoel rondom het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman is weer helemaal terug. Na de twee vermakelijke wedstrijden tegen Spanje, kijkt iedereen weer met plezier naar Oranje. Robert Maaskant ziet vooral nog één onderdeel waar Nederland in kan verbeteren. "Dat is gewoon tot het asociale af."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ging het even over de reactie van Lamine Yamal op sociale media, na kritiek die hij van NOS-analist Rafael van der Vaart had gekregen. Hij zou zijn broekje te laag hangen, en deed dat expres als lange neus naar de Nederlander. Heerlijk vindt Maaskant dat. "Wij onderschatten dat in Nederland. Wij zijn heel erg van het gematigde", vindt de trainer van Helmond Sport.

Reactie Yamal op Van der Vaart

Maaskant kom wel lachen om de reactie van de jonge Barcelona-ster. "Hij is daar op gewezen, natuurlijk. Je moet er ook tegen kunnen en Van der Vaart die kan dat. Hij is gewoon een heel normale gozer." Niet elke analist kan daar tegen, is in ieder geval het geluid vanuit de voetbalwereld. "Het is ook gewoon grappig om te zien dat spelers nog geraakt kunnen worden. Je ziet dat zo'n rol van een analist wel serieus wordt genomen, dat er naar geluisterd wordt."

'Dat is ondenkbaar'

Zo'n ludieke reactie komt volgens Maaskant voort uit een bepaald temperament. Hij zou wel iets meer van die mentaliteit willen zien in Nederland. "In Argentinië en Brazilië of zuid-Europa zie je ze tekeer gaan als ze winnen. Wat er allemaal gezegd en gedaan wordt als Argentinië van Brazilië wint... dan lopen wij met de Spanjaarden arm in arm van het veld af. Dat is in die landen absoluut ondenkbaar."

Een voorbeeld waarin het wel knetterde van Nederlandse kant was tussen Wout Weghorst en Lionel Messi. "Dat was echt tot het asociale af, maar zo werkt het wel. Je krijgt het niet aan een Argentijn uitgelegd, dat er iets van humor zit in het verliezen. Dat hebben ze helemaal niet."

WK-finale 2010

Maaskant haalt één team van het Nederlands elftal aan, wat wel een beetje van die mentaliteit had. Dat team kwam ook gelijk tot het uiterste. "Het team van de WK-finale in 2010. Daar had je jongens die dat begrepen. Toen zijn 'we' het veld opgegaan met spelers die dat hebben, als een Mark van Bommel en een Nigel de Jong. Die gingen over grenzen."

De Jong deed dat letterlijk met een karatetrap richting Xabi Alonso. "Dat was wel wat die wedstrijd op dat moment nodig had. Je bent de mindere ploeg, dan moet je het ergens anders vandaan halen", vindt Maaskant.

Agressieve Frenkie de Jong

Bij het huidige Nederlands elftal ziet hij dat nu nog niet gebeuren. "Frenkie de Jong zie ik dat gedrag niet vertonen. Dat zit gewoon niet in zijn karakter. Misschien zou hij eens een jaartje bij Simeone (spijkerharde trainer van Atletico Madrid, red.) moeten meelopen." Hij gooit er nog een schepje bovenop: "Met een agressieve Frenkie de Jong worden wij wereldkampioen", besluit Maaskant.

